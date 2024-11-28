「臺南400城市食力-觀光美食博覽會」 400份美食兌換券免費送

照片取自臺南市政府

「臺南400城市食力─觀光美食博覽會」綜合展區將於本周五(11月29日)上午10時在大臺南會展中心盛大開展，現場舞台復刻三大歷史古蹟〈赤崁樓〉、〈億載金城〉及〈兌悅門〉，高聳壯闊精彩可期，另外也展售近60間知名品牌飯店餐廳、必吃美食、人氣飲品及秒殺甜點。為慶祝開幕，當日開幕活動現場加碼免費發送400份人氣美食兌換券，將準時於上午11時現場服務台限量發送，憑券可兌換葡吉麵包一份，邀民眾一同歡慶臺南400！

臺南市觀光旅遊局長林國華表示，觀光美食博覽會綜合展區為期4天(11/29-12/2)，現場除了有好吃的美食及熱鬧的表演節目，規劃消費滿額抽獎活動，只要消費滿500元，就能參加抽奬，獎品除了實用的70吋電視、廚具家電、iPhone16之外，最後一天更加碼抽出價值百萬的電動汽車。包含接續展出的三大主題展區(12/5-12/20)將辦理觀展打卡抽獎活動，全部獎品總價值超過150萬、共134個獎品！歡迎全國民眾快來臺南逛展覽、吃美食、抽好禮！

觀光旅遊局補充，綜合展區邀集60家美食業者，以及結合市府團隊展出「經發局-臺南好禮」、「農業局-南農選禮」及「文化局-臺南400專區」攤位，並且邀集臺南在地食品公司牛頭牌沙茶(好帝一食品有限公司)、隆田酒廠、深緣及水等，以及來臺南必吃的知名餐廳府城食府、錦霞樓、周氏蝦卷、度小月、西井村等，還有超難訂的秒殺甜點金桃家草莓大福，巷子內美食小吃永香鹹水雞、二師兄古早味滷味，及飯店業者禧榕軒大飯店、台南老爺行旅，人氣飲品鮮自然、紅太陽。此外，亦包含臺南在地農特產品、伴手禮、餐酒館及飲料甜點等，更有台南新創品牌讓台南的美味延續。

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