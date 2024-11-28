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臺南400地政特展獲2024「美國繆思設計大獎」兩項金獎肯定

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市政府地政局首次舉辦的《土地漫遊者—臺南400地政特展》在國際舞台上大放異彩，勇奪「美國繆思設計大獎」（MUSE Design Awards）「展覽與活動類」及「傳達類」的兩項金獎。臺南市長黃偉哲表示，臺南作為臺灣的首座城市，400年來的土地發展堪稱臺灣歷史的縮影，今年地政局策畫的臺南400-土地漫遊者地政特展，展覽內容精采、呈現方式多元，引發民眾的興趣，此次獲獎不僅是對地政局及策展團隊努力的高度肯定，也彰顯臺南市在文化創意推廣上的無限潛力。

地政局陳淑美局長表示，美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）由國際獎項協會(IAA)主辦，是全球最具影響力的跨領域創意設計賽事之一。今(2024)年美國繆思設計大獎共收到來自112個國家、超過10萬份的參賽作品，並由逾兩百位專業評審進行遴選，本次《土地漫遊者—臺南400地政特展》從全球眾多參賽者中脫穎而出，內容與展示手法獲得評審青睞，榮獲「美國繆思設計大獎」「展覽與活動類」以及「傳達類」的兩項金獎殊榮，讓世界看見臺南。

陳淑美局長進一步指出，臺南市政府地政局首次以地政事務為主軸來策展，本次展覽中有「爺奶的魚市場、爸媽的中國城、我的河樂廣場」、「蔗田上的臺灣矽谷」、「有趣古地名尋奇」等主題，都是真實存在於民眾生活場域之中，因此能引發民眾觀展的興趣。地政局與策展團隊，以一般民眾的角度出發，以多元的主題展覽方式來展現府城變遷的風貌。在呈現的手法上，更以專精的空間展示規劃與多媒體互動設計製作，透過應用策略整合創意設計，為觀展民眾打造創新的視覺、聽覺體驗。在展覽期間，不僅民眾熱情關注；也吸引其他縣市的地政機關及不動產相關業者組團前來觀展，迴響熱烈，也因此獲得美國繆思設計大獎的青睞。

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美國 臺南

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