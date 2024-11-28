超美...阿里山賞楓季12月登場 楓紅谷交織雲海宛如仙境

嘉義阿里山賞楓季即將登場，今年受氣候影響，預計12月中旬才會逐漸轉紅，楓葉飄落滿地紅毯，再搭配阿里山限定的壯觀雲海，宛如人間仙境。阿里山林鐵「楓光旖旎」蒸汽列車12月3、10、17、24日限時四梯次行駛，帶遊客暢遊阿里山森林遊樂區楓紅秘境。

阿里山工作站主任陳志銀說，楓葉轉紅與氣候有很大關係，近年楓紅最佳觀賞時機都是12月過後，今年氣溫直到近日下降，目前楓葉都還沒變色，只有部分櫻花樹葉子變色掉落，預估12月中旬才有楓葉轉紅，到時可把握機會上山，一睹漂亮壯觀楓紅場景。

其中頗負盛名的阿里山「慈雲寺」銀杏與青楓在冬季會逐漸轉紅，楓葉飄落滿地形成紅毯，搭配慈雲寺廟內古色古香建築，襯托詩情畫意的楓紅地毯，不用飛日本也能將楓紅美景一次飽覽，讓人用不同方式，盡情享受阿里山金黃山頭夢幻旅程。

此外，小笠原山觀景台也是欣賞日出與雲海最佳地點，秋冬季節轉變為壯麗楓紅山谷，觀景台周圍還有步道環繞，適合慢步享受自然美景；沼平火車站旁的沼平公園，每到深秋也能見到楓紅景色，無論是清晨或傍晚漫步周邊步道賞楓，浪漫又充滿詩意。

林鐵及文資處表示，「楓光旖旎」蒸汽列車12月3、10、17、24日共四梯次，搭乘百年蒸汽火車SL-31+檜木車廂，直達海拔2451公尺祝山車站，生態攝影達人黃源明沿途介紹豐富林鐵鐵知識，帶領遊客前往賞楓景點，以及走訪高山植物園、水山療癒步道。

林鐵及文資處表示，「楓光旖旎」蒸汽列車每人票價2900元，須在官網訂票 https://afrch.forest.gov.tw/0000558，含林鐵車資、餐點、導覽費及紀念品，不含阿里山森林遊樂區門票；乘車日（含）前15天早上10時開放訂票，每梯次限80人，目前12月3、10日都已完售，12月17、24日將陸續開放訂票。