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超美...阿里山賞楓季12月登場 楓紅谷交織雲海宛如仙境

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山楓葉今年預估12月中旬轉紅，與雲海交織形成人間仙境場景。圖／阿里山賓館提供
阿里山楓葉今年預估12月中旬轉紅，與雲海交織形成人間仙境場景。圖／阿里山賓館提供

嘉義阿里山賞楓季即將登場，今年受氣候影響，預計12月中旬才會逐漸轉紅，楓葉飄落滿地紅毯，再搭配阿里山限定的壯觀雲海，宛如人間仙境。阿里山林鐵「楓光旖旎」蒸汽列車12月3、10、17、24日限時四梯次行駛，帶遊客暢遊阿里山森林遊樂區楓紅秘境。

阿里山工作站主任陳志銀說，楓葉轉紅與氣候有很大關係，近年楓紅最佳觀賞時機都是12月過後，今年氣溫直到近日下降，目前楓葉都還沒變色，只有部分櫻花樹葉子變色掉落，預估12月中旬才有楓葉轉紅，到時可把握機會上山，一睹漂亮壯觀楓紅場景。

其中頗負盛名的阿里山「慈雲寺」銀杏與青楓在冬季會逐漸轉紅，楓葉飄落滿地形成紅毯，搭配慈雲寺廟內古色古香建築，襯托詩情畫意的楓紅地毯，不用飛日本也能將楓紅美景一次飽覽，讓人用不同方式，盡情享受阿里山金黃山頭夢幻旅程。

此外，小笠原山觀景台也是欣賞日出與雲海最佳地點，秋冬季節轉變為壯麗楓紅山谷，觀景台周圍還有步道環繞，適合慢步享受自然美景；沼平火車站旁的沼平公園，每到深秋也能見到楓紅景色，無論是清晨或傍晚漫步周邊步道賞楓，浪漫又充滿詩意。

林鐵及文資處表示，「楓光旖旎」蒸汽列車12月3、10、17、24日共四梯次，搭乘百年蒸汽火車SL-31+檜木車廂，直達海拔2451公尺祝山車站，生態攝影達人黃源明沿途介紹豐富林鐵鐵知識，帶領遊客前往賞楓景點，以及走訪高山植物園、水山療癒步道。

林鐵及文資處表示，「楓光旖旎」蒸汽列車每人票價2900元，須在官網訂票 https://afrch.forest.gov.tw/0000558，含林鐵車資、餐點、導覽費及紀念品，不含阿里山森林遊樂區門票；乘車日（含）前15天早上10時開放訂票，每梯次限80人，目前12月3、10日都已完售，12月17、24日將陸續開放訂票。

住宿方面，阿里山賓館位於上山賞楓必經之地，7樓景觀平台有360度無死角視野，是賞楓絕佳地點。阿里山賓館表示，今年推出豪華家庭房一泊二食方案，平日每晚2萬元起，規畫雲海觀賞點及特色遊程，也可包場舉辦夕陽派對，一次擁抱楓紅與夕陽交織的奇幻美景。

阿里山楓葉今年預估12月中旬轉紅，慈雲寺是不容錯過的賞楓秘境。圖／阿里山賓館提供
阿里山楓葉今年預估12月中旬轉紅，慈雲寺是不容錯過的賞楓秘境。圖／阿里山賓館提供
阿里山楓葉今年預估12月中旬轉紅，限時推出4班「楓光旖旎」蒸汽列車。圖／阿里山賓館提供
阿里山楓葉今年預估12月中旬轉紅，限時推出4班「楓光旖旎」蒸汽列車。圖／阿里山賓館提供
阿里山楓葉今年預估12月中旬轉紅，限時推出4班「楓光旖旎」蒸汽列車。圖／阿里山賓館提供
阿里山楓葉今年預估12月中旬轉紅，限時推出4班「楓光旖旎」蒸汽列車。圖／阿里山賓館提供

賞楓 阿里山

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