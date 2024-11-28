最後8公尺 台南公園北路箱涵工程收尾卻又挖到城牆遺構

南市府水利局在北區西門路三段與公園北路口進行雨水下水道改善工程，施工過程一度因挖到小北門城遺址古物而停擺，如今剩下最後8公尺收尾工作，卻又再度發現城牆遺構，有議員要求相關單位盡速確認，別讓交通黑暗期一延再延。文資處表示，已緊急安排文資委員下周二進行會勘；水利局也回應，預計農曆年前可完工。

「北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程」去年6月動工，期間不僅因挖到小北門城遺址古物而停擺，後又因「台電地下管線遷移工程」卡關，近期總算能進場施作最後階段的箱涵佈建工程，卻又再度挖到城牆遺構，目前依文資法停工。

陳怡珍指出，「北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程」真的是好事多磨，不僅長興里因為施工過渡期，逢雨必淹，西門路更是上下班重要幹道，現場交通行車嚴重阻塞，駕駛怨聲連連，原訂11月箱涵工程可完工，如今工程又再度面臨挖到城牆遺構而停擺。

陳怡珍及立委陳亭妃接獲陳情後，要求文資處盡速確認處理狀況，完成所有文資程序，早日讓箱涵工程在農曆年前完工，別讓交通黑暗期一延再延，影響民眾不便。

水利局說明，北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程上下游段均已完工，就剩最後8公尺接管的部分，工程已達92%，此次又發現城牆遺構，已通知文資處，待相關文資程序完成後，會盡速啟動工程，工程雖預計延後2至3周，但會趕在農曆年前完工，恢復路面暢通。

文資處則強調，明年將是「府城建城300年」的歷史時刻，公園北路B幹線工程施作過程中，在公園北路和西門路口正中央發現原地層堆積的台灣府城城垣，且發現深度約在地表下2.1公尺，城垣的出現對台南而言是相當重要且無價的文化寶藏。