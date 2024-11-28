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南瀛天文館周六全國首映 VOYAGER─航向未知的旅程

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南南瀛天文館民眾入場欣賞全台唯一3D球幕星象劇場畫面。圖／南市教育局提供
台南南瀛天文館民眾入場欣賞全台唯一3D球幕星象劇場畫面。圖／南市教育局提供

台南市南瀛天文館將於周六30日全台首映3D球幕星象劇場鉅片 「VOYAGER ─ 航向未知的旅程」，帶領觀眾深入了解「航海家號」太空探測器的傳奇旅程。此片榮獲多項國際大獎，是天文迷不容錯過的必看傑作。

教育局表示，首映當天9點30分首場特別推出買1送1優惠、售完為止，請把握機會。當天也舉辦「鬥天機－天文達人擂台賽」決賽，歡迎有興趣的民眾入場觀賽。

教育局指出，航海家號太空探測器自1977年發射以來，不僅探索了太陽系外行星－木星、土星、天王星和海王星的獨特且不為人知的神秘面紗，還攜帶了「金唱片」的宇宙訊息，內含來自地球的55種問候語、音樂及圖像代表著人類文明的精髓，目的是希望與外星文明溝通。航海家號探索在木星的巨大風暴「大紅斑」、美麗的土星環結構以及天王星和海王星的冰封世界，讓觀眾體會太陽系的壯闊與神秘。

教育局長鄭新輝說，航海家號是教育和科學的完美結合，經過40多年仍持續運作，且已成為距離地球最遠的探測器，所乘載的金唱片不僅傳遞了人類對外星文明的期許與希望，也反映了地球文明的多樣性及包容性，極富教育價值。影片將啟發學生以宏觀視角看待地球與宇宙，激發對太空探索的熱情，也深化對多元文化的理解與尊重。

30日當天下午1時30分於星象館2F辦理「鬥天機－天文達人擂台賽」8強賽及總決賽，16支隊伍分別是去年冠亞軍的大橋國小、永福國小，天文名校復興國小、佳里國小各有3隊晉級，以及松林、永康、德高、協進國小及蓮潭國中小。

台南市南瀛天文館將於周六30日全台首映3D球幕星象劇場鉅片 「VOYAGER ─ 航向未知的旅程」。 圖／南市教育局提供
台南市南瀛天文館將於周六30日全台首映3D球幕星象劇場鉅片 「VOYAGER ─ 航向未知的旅程」。 圖／南市教育局提供
台南市南瀛天文館星象劇場有270度立體環繞效果。圖／南市教育局提供
台南市南瀛天文館星象劇場有270度立體環繞效果。圖／南市教育局提供

南瀛天文館 太空 太陽系 教育局

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