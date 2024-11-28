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雲林兩尊「日本觀音」共赴佛光山 真言宗高僧恭送起駕

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
土庫順天宮（右）和元長鰲峰宮（左）供奉的「日本觀音」已有近兩百年歷史，受佛光山之邀參加「海上來的光」特展，見證日治時代宗教歷史。記者蔡維斌／攝影
土庫順天宮（右）和元長鰲峰宮（左）供奉的「日本觀音」已有近兩百年歷史，受佛光山之邀參加「海上來的光」特展，見證日治時代宗教歷史。記者蔡維斌／攝影

雲林縣土庫鎮順天宮和元長鄉鰲峰宮供奉的「日本觀音」是兩廟典藏的鎮廟之寶，首度受邀參加高雄佛光山「海上來的光-雲林媽祖文化主題古物展」，兩尊近兩百年歷史的觀音首度會合，順天宮特邀請高雄真言宗準提院高僧舉行盛大的起駕儀式，恭送觀音前往佛光山駐駕3個月。

順天宮主委吳明貴指出，廟方供奉的「日本觀音」為1941年日本真言宗配合皇民化政策，將日本高野山信仰中心的「奧之院」12尊觀音神像，移祀台灣各地信仰中心廟宇，當年順天宮重修董事的「篠崎喜代吉」自真言宗迎來這尊觀音神像供奉在正殿，媽祖則移至後殿，同時申請為真言宗在台傳教的關係寺廟，才使順天宮免於拆廟毀神命運。

廟方常務委員陳盈豪也指出，就因「日本觀音」保住了順天宮，當年供奉在斗南的「六房媽」也曾到順天宮「避難」，進而牽起了「土庫媽」與「六房媽」的深厚情誼，這段歷史除見證日治時代的宗教發展，也為雲林信仰增添了人文情緣，深具意義。

文觀處長陳璧君表示，據考證當年12尊日本觀音來台，其中4尊分別供奉在土庫順天宮、元長鰲峰宮、北港彌陀寺及褒忠馬鳴山鎮安宮，順天宮觀音已有190年歷史，2017年指定為雲林縣古物，見證了台灣宗教變遷，這次兩廟百年觀音首度會合一起受邀擔任宗教親善大使赴佛陀紀念館參展，十分難得，未來縣府持續對這段歷史深入調研保存，確保珍貴文化瑰寶能世代相傳。

今天由高野山真言宗高雄準提院住職「圓志」進行誦經灑淨祈福儀式，土庫鎮長陳特凱、順天宮主委吳明貴、鰲峰宮副主委李宗懋率兩廟委員會團拜恭送觀音移駕佛光山，這次雲林有7座媽祖廟的珍貴文物參展，展期本月30日至明年2月23日，歡迎民眾前往參觀，共享一場跨越宗教文化的歷史旅程，感受文物背後的動人故事。

土庫順天宮和元長鰲峰宮的鎮廟之寶「日本觀音」將赴佛光山參加「海上來的光」特展，兩廟和縣府舉行恭送起駕儀式。記者蔡維斌／攝影
土庫順天宮和元長鰲峰宮的鎮廟之寶「日本觀音」將赴佛光山參加「海上來的光」特展，兩廟和縣府舉行恭送起駕儀式。記者蔡維斌／攝影
土庫順天宮和元長鰲峰宮的鎮廟之寶「日本觀音」將赴佛光山參加「海上來的光」特展，特邀真言宗高僧誦經祈福，恭送起駕。記者蔡維斌／攝影
土庫順天宮和元長鰲峰宮的鎮廟之寶「日本觀音」將赴佛光山參加「海上來的光」特展，特邀真言宗高僧誦經祈福，恭送起駕。記者蔡維斌／攝影
土庫順天宮和元長鰲峰宮的鎮廟之寶「日本觀音」將赴佛光山參加「海上來的光」特展，兩廟委員會團拜並恭送起駕。記者蔡維斌／攝影
土庫順天宮和元長鰲峰宮的鎮廟之寶「日本觀音」將赴佛光山參加「海上來的光」特展，兩廟委員會團拜並恭送起駕。記者蔡維斌／攝影
土庫順天宮和元長鰲峰宮的鎮廟之寶「日本觀音」將赴佛光山參加「海上來的光」特展，特邀真言宗高僧誦經祈福，恭送起駕。記者蔡維斌／攝影
土庫順天宮和元長鰲峰宮的鎮廟之寶「日本觀音」將赴佛光山參加「海上來的光」特展，特邀真言宗高僧誦經祈福，恭送起駕。記者蔡維斌／攝影

日本 觀音 雲林

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