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台南垃圾清運公司業務超過百棟大樓 臨時通知暫停清運、住戶傻眼
台南市議員黄肇輝表示，昨晚接獲民眾陳情，居住大樓委託的環保公司以「環保局檢查機具不符規定」為由，臨時告知管委會將即刻終止清運服務，大樓即使找到接手公司也可能要半個月無法處理大樓的垃圾、回收、與廚餘量，讓管委會與住戶相當困擾。
黄肇輝表示，向環保局詢問後，環保局告知最近對該公司並無任何處分事宜，不知為何會如此告訴大樓，環保局昨也接獲相關消息。
黄肇輝說，經詢環保局後得知該公司在台南受超過100棟大樓委託，如果全部一起都停止清運，結果將會相當可怕。光向其反應的永康區春上春福大樓，全部住戶就有288戶，每天的垃圾量相當多，現在臨時無法清運，管委會也是相當困擾。
黄肇輝上午前往大樓關心，主委表示環保公司今天有來清運一般垃圾，但是回收就沒有收了，之後也不知道何時要停止一般垃圾的清運。雖然透過環保局有聯絡其他的清運公司來接手，但是空窗期間也是需想辦法解決。
黄肇輝表示，該公司稱環保局裁罰用語相當可議，大樓間也有傳言是公司內部發生經營的問題，與環保局無關。因此呼籲業者仍須負起企業責任，畢竟各大樓的垃圾清運是每天都需立即處理的民生問題，突然停止清運，馬上也會影響到各清潔隊的收運量。盼業者能妥善處理，也要求環保局需做好因應。
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