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台南龍興山區推「山村餐桌市集」 最年輕農夫陳靜儀是推手

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍興山區推出「山村餐桌市集」，重要推手陳靜儀（左）是在地「最年輕農夫」。記者周宗禎／攝影
台南龍興山區推出「山村餐桌市集」，重要推手陳靜儀（左）是在地「最年輕農夫」。記者周宗禎／攝影

台南涵蓋龍崎山區4里的龍興社區發展協會，今天發表在地小農特色產品，宣布12月7日在牛埔水保園區舉辦「山村餐桌市集」。希望大家來參觀家庭農園蔬果、友善種植下維繫生態資源。

陳靜儀是這山區難得的大活動推手，年過40也還是社區「最年輕的農民」。年輕時離家從事導遊工作，直到38歲回山區老家幫忙農耕已7年，還兼顧導遊工作，最近接任總幹事後更加忙碌，打算專心在老家生活。

陳靜儀說，「都是種給自己家人吃的家常菜，最健康」。這次市集活動是協會重新發展群策群力的處女秀，希望能宣揚牛埔友善農業、竹編文化與生態的美好。當天市集主題有在地餐桌料理品嘗、竹編生活品及地方文化展示。為了這個活動，在地匠師陳連東發揮匠人手藝，結合在地竹材，打造三台特色菜車，提供之後在地小農的農產可以用這幾台餐車作定期展售。

她說，好廚藝聞名鄉里的陳麗香媽媽，發揮從產地到餐桌的精神，將自己種植並熬製的仙草，配上在地傳統手法製作的草粿圓，等待市集亮相給大家品嘗創新滋味。除在地小農餐，附近土雞城、養雞場也力挺響應提供當日特色料理試吃贊助。還有幾攤是目前外漂青年主動回來擺攤支持，令人感動。

陳靜儀的父親陳連東是在地竹藝匠師，除打造三台特色餐車，還用竹子水果乾等天然材料創作藝術。龍崎兵工廠退休20年、自學成竹編達人，目前作品在高雄駁二展出。他說，女兒要他創作什麼主題他就做，有人買他就賣，種自己種各種蔬果，吃不完就跟左鄰右舍交換。

協會理事長余文生說，在地有詩形容「龍興社區好所在，風景優美通人知，假日休閒擱爬山，大家相招逗陣來。」，看得出社區風貌，可惜看到的幾乎都是老人，今年九月特別邀請返鄉青年陳靜儀接任總幹事，希望年輕人的活力，可以為老大人多的家鄉帶來熱情的氣氛。

台南社大學會理事長黃煥彰說，「從農場到餐桌」概念70多年前西方開始盛行，中心思想是「縮短食材到餐桌的距離」，種植者選最自然的方法生產，消費者用最環保的方式取得。未來應將周邊「家庭農園」併入龍崎地質公園整體規畫，兼具惡地美景、里山特山成為台南最有特色的景點。

台南龍興山區推出「山村餐桌市集」，重要推手陳靜儀是在地「最年輕農夫」。記者周宗禎／攝影
台南龍興山區推出「山村餐桌市集」，重要推手陳靜儀是在地「最年輕農夫」。記者周宗禎／攝影

台南 料理 農夫市集

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