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南市都發局以空間藝術穿行城市400年 拿倫敦設計獎銀獎
台南市都市發展局主辦的「透‧南城：城市穿行四百年」城市展，榮獲英國IAA倫敦設計獎室內設計的展品、展館和展覽類銀獎，讓台南再次躍上國際舞台，更讓世界看見台南400年來的城市發展演變及價值。
市長黃偉哲表示，這次「透‧南城」城市展獲得國際獎項肯定，代表對台南城市治理的肯定，讓國際看見大台南的創新與進步；城市的發展建設歸功於大家的努力，感謝市府團隊及產官學各界的支持，未來將持續建設，讓台南更具競爭力，邁向國際之都。
都發局長徐中強說，「透‧南城」聚焦於最重大的空間變化事件，透過科技與美學的方式展現台南市都市發展的歷史軌跡，其中以互動投影呈現城市數位治理、生成式 AI 重現歷史場景、藝術作品重新詮釋傳統台南城市空間，以及呼應永續環境議題的沉浸空間4大特色，獲得「2024倫敦設計獎」評審委員青睞，給予銀獎肯定，目前「透‧南城」3D環景虛擬展覽https://reurl.cc/jyoXWp）仍在網路上展出，歡迎大家線上看展，一起感受悠久城市的故事。
都發局指出，「倫敦設計獎」旨在表彰來自世界各地的傑出設計和創意項目，為著重潮流與創新的國際大賽，著重設計概念上的創新以及吸睛的視覺效果，「透‧南城」的創新展覽手法以及極具美感的呈現，相當符合獎項的宗旨，因此能在幾十個國家、幾千件參賽作品中脫穎而出。
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