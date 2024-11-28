影／山區農家等不到遊客 合辦「餐桌市集」展售農園蔬果

台南龍崎山區居民多老農，尤其疫情過後幾乎沒有遊客，謀生大不易，但大家不願坐以待斃，今天在山區4里龍興社區發展協會發表在地小農特色產品，宣布12月7日在牛埔水保園區舉辦「山村餐桌市集」。希望大家來參觀家庭農園蔬果、友善種植下維繫生態資源。

為呈現在地友善家庭農園耕種換食特色，市集邀請在地農人、手藝匠人及台南、南關社區大學師生，展示在地特色餐桌料理、竹編藝術及生態特色。要透過美味的在地蔬果、熟食、竹編與生態故事分享，帶領參與者深入了解這片土地的環境多樣性，以及背後的農村文化與生態價值。

這場名為「龍崎牛埔里山社區農村餐桌市集」是龍興社區發展協會邀請區公所、農會及台南、南關社大12月7日上午9點到下午1點共同舉辦，以龍崎在地特產與環境為主題。

社區還請在地竹藝匠師陳連東打造三台特色餐車，統整在地農產資源，也請在地美食餐廳大力贊助。當日市集有生鮮蔬果、竹藝產品，餐廳美食試吃，區公所、在地農會的資訊推廣，及台南社區大學及南關社區大學提供的手藝、修繕及按摩服務的團隊進駐。還有在地藝術家林仙化協助攤位導覽及台語四句聯演說，龍泉閣布袋戲團卓式楨出演布袋戲。

龍興社區發展協會理事長余文生，龍興社區涵蓋大坪、石槽、龍船、牛埔等山區4里，七成以上老農民，因為友善種植，田裡面看得到穿山甲、林鵰、草鴞等保育類動物與多種野生動物。原本地方小農在路邊擺攤，還有一些遊客路過會購買，新冠疫情後幾無遊客，社區協會重整後希望能夠全力促銷在地特色農產品。