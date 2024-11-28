台南搖滾耶誕演唱會卡司首曝光 邀麋先生、五堅情開唱

今年首波冷氣團來襲，南部氣溫總算開始有感降溫，增添年底耶誕氛圍，台南市長黃偉哲今也宣布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，除有連續5年響應的W0lf(S)五堅情、艾薇、麋先生等，更邀請最佳應援啦啦隊女神籃籃擔綱主持，讓粉絲相當期待。

此外，近期全台瘋棒球，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場30日將舉辦台南棒球歷史展，今年中華隊勇奪12強金牌，勢必也成為棒球歷史上重要的一段，黃偉哲也說，屆時會邀請代表球員出席參加，至於是哪位球員出席，目前還在敲定，「真的不是賣關子」。

台南市政府表示，台南市耶誕跨年系列活動除有3場親子活動外，還有3場大型演唱會場，消息公布後，許多民眾都紛紛「敲碗」希望提前公布卡司，因此，今率先曝光12月21日晚間6點起將在永華市政中心西側廣場，舉辦「搖滾耶誕演唱會」演出藝人陣容。

首波卡司包含來自馬來西亞「準歌后接班人」之稱的艾薇、金曲最佳樂團麋先生，也確定參加台南跨年演唱會、新生代霸榜串流小天后創作歌手陳華、創作歌手Bettii杯緹及媲美5燈獎5度過關，連續5年參加的W0lf(S)五堅情，該場搖滾耶誕演唱會將由籃籃擔任主持人。

黃偉哲強調，市府利用有限資源，盡情與市民一起造夢，展現無限想像的可能，希望讓市民得到最好、最優質的娛樂享受，近期許多市民也希望能和拿下12強冠軍的棒球球員，像是陳傑憲、潘傑楷等，一起過耶誕、跨年，市府會積極聯繫邀請，但仍要看球員的行程安排。