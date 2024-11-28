快訊

勒緊褲帶也要給偶像花錢 日本推活現象是幸福或孤單？

館長陳之漢直播自曝做球版 簡舒培、陳賢蔚氣憤告發「賭博、詐欺、組織」

外資賣不停？網友嘆聯電股價竟然拼不過「紅茶店」

台南搖滾耶誕演唱會卡司首曝光 邀麋先生、五堅情開唱

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今公布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，除有連續5年響應的W0lf(S)五堅情、艾薇、麋先生等，更邀請最佳應援啦啦隊女神籃籃擔綱主持，讓粉絲相當期待。圖／南市府提供
台南市政府今公布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，除有連續5年響應的W0lf(S)五堅情、艾薇、麋先生等，更邀請最佳應援啦啦隊女神籃籃擔綱主持，讓粉絲相當期待。圖／南市府提供

今年首波冷氣團來襲，南部氣溫總算開始有感降溫，增添年底耶誕氛圍，台南市長黃偉哲今也宣布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，除有連續5年響應的W0lf(S)五堅情、艾薇、麋先生等，更邀請最佳應援啦啦隊女神籃籃擔綱主持，讓粉絲相當期待。

此外，近期全台瘋棒球，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場30日將舉辦台南棒球歷史展，今年中華隊勇奪12強金牌，勢必也成為棒球歷史上重要的一段，黃偉哲也說，屆時會邀請代表球員出席參加，至於是哪位球員出席，目前還在敲定，「真的不是賣關子」。

台南市政府表示，台南市耶誕跨年系列活動除有3場親子活動外，還有3場大型演唱會場，消息公布後，許多民眾都紛紛「敲碗」希望提前公布卡司，因此，今率先曝光12月21日晚間6點起將在永華市政中心西側廣場，舉辦「搖滾耶誕演唱會」演出藝人陣容。

首波卡司包含來自馬來西亞「準歌后接班人」之稱的艾薇、金曲最佳樂團麋先生，也確定參加台南跨年演唱會、新生代霸榜串流小天后創作歌手陳華、創作歌手Bettii杯緹及媲美5燈獎5度過關，連續5年參加的W0lf(S)五堅情，該場搖滾耶誕演唱會將由籃籃擔任主持人。

黃偉哲強調，市府利用有限資源，盡情與市民一起造夢，展現無限想像的可能，希望讓市民得到最好、最優質的娛樂享受，近期許多市民也希望能和拿下12強冠軍的棒球球員，像是陳傑憲、潘傑楷等，一起過耶誕、跨年，市府會積極聯繫邀請，但仍要看球員的行程安排。

台南市政府也說，今年耶誕跨年系列活動定能滿足、營造市民美好的記憶與感動，3場親子活動從12月14日新市南科考古館起跑、12月15日在麻豆總爺藝文中心、12月22日在新營民治市政中心南瀛堂廣場，3場演唱會分別為12月21日、28日及31日分別在永華市政中心及新營南瀛綠都心公園，更多詳情可至「2025台南好Young」台南市耶誕跨年系列活動官網查詢。

台南市政府今公布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，除有連續5年響應的W0lf(S)五堅情、艾薇、麋先生等，更邀請最佳應援啦啦隊女神籃籃擔綱主持，讓粉絲相當期待。圖／南市府提供
台南市政府今公布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，除有連續5年響應的W0lf(S)五堅情、艾薇、麋先生等，更邀請最佳應援啦啦隊女神籃籃擔綱主持，讓粉絲相當期待。圖／南市府提供
台南市政府今公布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，除有連續5年響應的W0lf(S)五堅情、艾薇、麋先生等，更邀請最佳應援啦啦隊女神籃籃擔綱主持，讓粉絲相當期待。圖／南市府提供
台南市政府今公布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，除有連續5年響應的W0lf(S)五堅情、艾薇、麋先生等，更邀請最佳應援啦啦隊女神籃籃擔綱主持，讓粉絲相當期待。圖／南市府提供
台南市政府今公布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，該場次也邀請最佳應援啦啦隊女神籃籃（右）擔綱主持，讓粉絲相當期待。圖為資料照。圖／南市府提供
台南市政府今公布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，該場次也邀請最佳應援啦啦隊女神籃籃（右）擔綱主持，讓粉絲相當期待。圖為資料照。圖／南市府提供
今年首波冷氣團來襲，南部氣溫總算開始有感降溫，增添年底耶誕氛圍，台南市長黃偉哲（左四）今宣布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，歡迎粉絲提早規畫台南之旅，來台南過耶誕跨年。記者萬于甄／攝影
今年首波冷氣團來襲，南部氣溫總算開始有感降溫，增添年底耶誕氛圍，台南市長黃偉哲（左四）今宣布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，歡迎粉絲提早規畫台南之旅，來台南過耶誕跨年。記者萬于甄／攝影

台南 演唱會 跨年

延伸閱讀

巨業交通加入台南公車引疑慮？業者：全新管理團隊 請市民放心

台南首輛賓士公車 安平往高鐵「32路」公車12月上路

提前冬日送暖 台南享鴨感恩餐會招待弱勢孩童

黃偉哲：未來3年持續推動台南國小金融教育

相關新聞

巨業交通加入台南公車引疑慮？業者：全新管理團隊 請市民放心

大台南市區公車路網重整，由巨業交通取得10條路線經營籌備權，其中新增「32路」生活公車今天亮相，先前台中巨業司機撞死...

台南首輛賓士公車 安平往高鐵「32路」公車12月上路

大台南公車路網重整，新增「生活公車32路」路線，由安平往來高鐵台南站，今天舉行啟航典禮，正式宣告市區公車路網重整後首條新...

台南龍興山區推「山村餐桌市集」 最年輕農夫陳靜儀是推手

台南涵蓋龍崎山區4里的龍興社區發展協會，今天發表在地小農特色產品，宣布12月7日在牛埔水保園區舉辦「山村餐桌市集」。希望...

南市都發局以空間藝術穿行城市400年 拿倫敦設計獎銀獎

台南市都市發展局主辦的「透‧南城：城市穿行四百年」城市展，榮獲英國IAA倫敦設計獎室內設計的展品、展館和展覽類銀獎，讓...

影／山區農家等不到遊客 合辦「餐桌市集」展售農園蔬果

台南龍崎山區居民多老農，尤其疫情過後幾乎沒有遊客，謀生大不易，但大家不願坐以待斃，今天在山區4里龍興社區發展協會發表在地...

台南搖滾耶誕演唱會卡司首曝光 邀麋先生、五堅情開唱

今年首波冷氣團來襲，南部氣溫總算開始有感降溫，增添年底耶誕氛圍，台南市長黃偉哲今也宣布12月21日搖滾耶誕演唱會卡司，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。