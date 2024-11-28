台南原住民創意中心 114年初完工綻放多元城市風貌
台南市「Tabe札哈木樂原」原住民創意中心，斥資新台幣1億3800萬元打造，預定明年1月完工；未來將成為南台灣推廣原住民文化重要活動據點，展現多元城市風貌。
市長黃偉哲今天視察「Tabe札哈木樂原」原住民創意中心施工進度指出，創意中心位於台南運河南岸札哈木公園，鄰近安平小鎮、著名地標「大魚的祝福」，地理環境深具觀光優勢，完工後將提供市民活動空間，也吸引遊客參訪體驗台南文化底蘊。
市府發布新聞稿指出，「Tabe札哈木樂原」原住民創意中心民國111年9月開工，基地面積5223平方公尺，興建地上3層樓、總樓地板面積1612平方公尺，建築物以原住民傳統工藝「編織」意象為主體，空間型態以聚落型式呈現。
創意中心開放空間連通廊道可布置為市集廣場，採挑高頂棚設計，創造空間穿透性及微氣候通風節能效果，體現平埔西拉雅族與鄒族淵源，彰顯台南歷史脈絡及多元族群文化之美，強調在地原住民文化元素。
創意中心將以「料理美食」、「創意研發」、「文化體驗」及「表演活動」為主軸，結合原住民樂舞廣場，營造原住民空間意象美學，豐富各族群文化，未來將提供靜態、動態等活動服務，推廣原住民文化教育。
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