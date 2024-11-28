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巨業交通加入台南公車引疑慮？業者：全新管理團隊 請市民放心

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
巨業交通總管理處總經理韓洪開（右）強調是以全新管理。記者吳淑玲／攝影
巨業交通總管理處總經理韓洪開（右）強調是以全新管理。記者吳淑玲／攝影

台南市區公車路網重整，由巨業交通取得10條路線經營籌備權，其中新增「32路」生活公車今天亮相，先前台中巨業司機撞死女大生，議員質疑巨業黑歷史多，巨業目前已被ibus（愛巴士）集團併購，總管理處總經理韓洪開今天表示，巨業在台南是全新管理團隊，請市民放心，巨業台南目前都是台南在地的員工，對台南的鄉親要有信心。

巨業交通營運，是台南的第6家市區客運業者，日前完成籌備立案，市長黃偉哲今天頒發營業執照給該公司，由總管理處總經理韓洪開接下。

交通局長王銘德表示，台南市區公車路網重整是以分層的概念，分為都會公車、生活公車、厝邊公車3個層級，「32路」是第一條完成新闢的「生活公車」，今年8 月公開徵求業者經營，經過數個月招募人力、購置車輛等作業，在年底前籌備完成搶先亮相上路，並已向交通部公路局提案爭取新闢路線經費補助500萬元。

媒體詢問加入台南公車營運的理念，韓洪開表示，因台南市公車路線整個重整，愛巴士在全國公車營運服務已累積長年經驗，尤其在電車發展這部分，希望能協助台南市政府及交通局，讓這次公車路線的重整，可以更快速完整，提供台南市民更好的公車服務。

韓洪開說，集團內的漢程客運已在台南服務一段時間，整合整個集團的資源，能更能快速發揮集團的優勢，完成公車路網重整的這個使命；32路採用賓士等級， 「在台南公車是搭賓士公車」，提供台南市民更安全舒適的公車，帶給台南市民不一樣的感受，帶動整個台南市公車品質的提昇。

巨業標到A組市區10條路線，籌備期是半年，約到明年3月至4月全部上線，目前盡全力完成；至於巨業和漢程營運方向有無不同，韓洪開說，市公車就是以服務民眾為優先，集團內車輛品質、維持保養、駕駛管理都是一致性，在台南巨業是新進的獨立公司，會有獨立團隊、獨立後勤和獨立的司機。

32路公車是首條亮相路線，未來會視運量不足到什麼程度，可以用9人巴士滿足就遵照交通局規畫，若運量夠就會增加班次密度，司機方面積極招募中，公司有雙8政策，標準工時、月休8天、保障基本薪，在業界是水平之上，提供給市民勞工更有意願投入大客車行業，全國都在缺大巴士司機，希望用改善工作勞動條件及薪資來吸引加入。

市長黃偉哲對巨業交通加入，期許所有公車業者加強行車安全和服務品質的教育訓練，尤其針對路口停讓、行人安全、無障礙服務等重點項目都不容有閃失，務必提供市民和外地遊客友善、安心的公共運輸服務。

巨業交通加入台南市區公車營運。記者吳淑玲／攝影
巨業交通加入台南市區公車營運。記者吳淑玲／攝影
巨業交通是台南市第6家市區客運業者，日前完成籌備立案，市長黃偉哲今天頒發營業執照給該公司總管理處總經理韓洪開。記者吳淑玲／攝影
巨業交通是台南市第6家市區客運業者，日前完成籌備立案，市長黃偉哲今天頒發營業執照給該公司總管理處總經理韓洪開。記者吳淑玲／攝影

公車 台南 巴士

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