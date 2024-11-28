劍湖山跨年無人機煙火888秒 首創煙火列車近距離感受震撼

劍湖山世界主題樂園今天公布跨年煙火秀，將由400架無人機與摩天輪主體煙火結合，煙火秀長度高達888秒，並有千米環繞式滿山花火及煙火列車，雲林縣長張麗善說，雲林縣近年積極發展觀光，也在古坑鄉打造療癒基地，邀請民眾到來雲林看美景、吃美食，在摩天輪煙火中迎向2025年。

劍湖山摩天輪煙火秀今年邁入第18屆，董事長尤義賢表示，劍湖山世界是亞洲唯一將煙火架設在摩天輪主體的跨年煙火，今年從12月7日至30日將推出長達21天的限定花火活動，為跨年活動暖身。

尤義賢表示，今年跨年煙火長度888秒，主題是「超越快樂」，有400架無人機展演與摩天輪相互輝映，團隊展現無限創意，為全國民眾打造難忘跨年盛宴。張麗善表示，邀請大家來到雲林能夠盡情體驗美景、美食與跨年盛事。

劍湖山世界跨年晚會將於12月31日晚上6時30分開始，表演卡司包括KIRE凱爾、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、KNI9HT BEAT、T.Rock 高定言、Zi、王相文、球球、ZX芷軒、星動力娛樂 SHOW CASE、曼斯特專業舞蹈團、SOUL BEAT 專業舞蹈團，主持人沐妍及顥文，以及家家。