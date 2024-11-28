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台南首輛賓士公車 安平往高鐵「32路」公車12月上路

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新增「生活公車32路」往來安平和高鐵台南站，採用全新賓士巴士。記者吳淑玲／攝影
台南新增「生活公車32路」往來安平和高鐵台南站，採用全新賓士巴士。記者吳淑玲／攝影

台南公車路網重整，新增「生活公車32路」路線，由安平往來高鐵台南站，今天舉行啟航典禮，正式宣告市區公車路網重整後首條新闢上路的路線，12月1日起營運，採用全新歐洲進口賓士巴士，由安平經南區經仁德、86快速道路前往高鐵台南站，初期每小時1班車，是市區公車也是串聯各大景點的觀光公車。

交通局表示，「生活公車32路」由安平原住民文化會館出發，行經安平五期重畫區、中華西路、也行經新開幕的碳佐麻里新興園區與誠品生活商場，進入南區喜樹、灣裡、舉喜重畫區，再轉往仁德二行里、大甲里、嘉南藥理大學後上台86快速道路至高鐵台南站，停靠於高鐵公車第3月台。

市長黃偉哲表示，近來台南發展迅速，公共運輸的腳步也要跟上，透過重整公車路網、加密班次、招募新進客運業者、汰換電動巴士，多管齊下發展公共運輸。如目前安平、安南區離峰時段運輸採用9人小巴是全國創舉，還有小黃公車服務等，補足駕駛人力也提高運量30%。

黃偉哲強調，將通車的「32路」行經快速道路，比照國道客運規格以歐洲進口賓士巴士提供服務，不僅是市區生活公車，也串聯安平區與南區各大景點帶動觀光，並配合高鐵的發車及到站時間，發揮最大接駁效益。

王銘德說，「32路」每日自6時30分至22時30分，每小時1班車雙向對開，行車時間約50至60分鐘。每日32班次配合高鐵班次時間規畫，路線規畫結合新興社區、大型商場、大專院校等地標，不僅提供沿線居民、學子往返高鐵站的新選擇，外地遊客也可直達安平地區暢遊小鎮體驗老街魅力。

議員林美燕說，「32路」未來運量一定很高，除了往來高鐵外，還會行經安平工業區、南區碳佐麻里園區等，希望未來班次要更密集；巨業車業總管理處總經理韓洪開說，未來會視運量在離峰以9人座或增開班次因應。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，「32路」公車路線、站位、時刻可於大台南公車網站和APP查詢，除了配置歐規國道車款，也有低地板公車交錯行駛提供無障礙服務，無障礙班次可上網查詢，本路線比照其他高鐵聯外市區公車採2段票收費，適用TPASS台南市各種月票方案，提供市區公車電子票證優惠，包含市民卡平日半價、假日免費，2小時內轉乘其他公車可再享9元優惠等，歡迎多加利用。

台南市新增「生活公車32路」12月上路，採用全新賓士巴士。記者吳淑玲／攝影
台南市新增「生活公車32路」12月上路，採用全新賓士巴士。記者吳淑玲／攝影
台南市新增「生活公車32路」採用全新賓士巴士，內裝豪華舒適。記者吳淑玲／攝影
台南市新增「生活公車32路」採用全新賓士巴士，內裝豪華舒適。記者吳淑玲／攝影
台南市新增「生活公車32路」12月上路，市長黃偉哲（中）表示透過重整公車路網、加密班次、招募新進客運業者、汰換電動巴士，多管齊下發展公共運輸。記者吳淑玲／攝影
台南市新增「生活公車32路」12月上路，市長黃偉哲（中）表示透過重整公車路網、加密班次、招募新進客運業者、汰換電動巴士，多管齊下發展公共運輸。記者吳淑玲／攝影

公車 台南 賓士

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