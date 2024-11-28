浪子回頭永不晚 嘉義就業中心助更生人職場再生找到自我價值

因毒品入獄「榮哥」（化名），出獄後已53歲，求職四處碰壁，在勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心協助下，於私立長照中心擔任照顧服務員，除了有穩定薪水收入、還領到照顧服務員缺工獎勵10.8萬元，及施用毒品者就業服務計畫6.6萬元，感激嘉義就業中心助他重獲新生。

榮哥年輕時大多從事臨時性工作，因受朋友影響誤入歧途，28歲就因涉毒而在獄中渡過人生的黃金時期，待出獄已高齡53歲，因具更生人身分又與社會脫節太久，缺乏工作經驗及職能，在經濟壓力下急需找工作，廣投履歷卻石沉大海，絕望之際來到嘉義就業中心求助，就服員詳談後了解他有照顧臥床母親的經驗，發現他對長輩特別有耐心，鼓勵參加照服員訓練以提升工作技能。就服員也在榮哥取得照服員資格，運用「職場學習及再適應計畫」順利媒合到嘉義縣私立養生老人長期照顧中心，擔任照顧服務員一職，並結合申請「照顧服務員缺工獎勵」及「施用毒品者就業服務計畫」，讓他除薪水外還有總計17.4萬的獎勵金可領取，讓生活無虞。

榮哥說，「現在的我可以照顧別人，感覺真好！」，很懊悔誤入歧途，大好青春都因毒品而葬送監獄，出獄後求職一直碰壁。他用積極認真的態度證明自己非常珍惜這份工作，除獲得雇主及同事的認可，更從中肯定自我的價值，從此以後揮別過往，邁向人生新旅程。

嘉義就業中心主任李奇玟說，勞動部推動辦理「施用毒品者就業服務計畫」，符合資格之求職者如從事月薪制工作，每個月可以領取5000元或6000元不等獎勵金，累計最高可領取6萬6000元；對於願意提供友善就業機會的雇主，只要僱用經公立就業服務機構推介並僱用滿10天，也能夠申領獎助津貼，累計最高可申領14萬4000元，計畫詳情電洽05-2240656嘉義就業中心。

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