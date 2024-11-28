2024嘉義博茶會12月21日登場 2咖啡農奪國際大獎獲表揚

2024「高山茶都˙嘉義」博茶會將在12月21日至12月29日盛大登場，中埔鄉農會金蘭分部穀倉農創園區將展售各式阿里山高山茶及優質咖啡，還有每年最受關注的競拍活動，縣府昨天率先表揚嘉義青農陳昱霖、范書易獲世界茶葉與咖啡大賽獎項。

陳昱霖返鄉協助經營梅山鄉晉揚欣茶庄，也開拓晉揚欣金用心咖啡莊園，今年參加法國農產品加值協會第7屆世界茶葉大賽，以阿里山烏龍茶奪下「特殊風味賞」，也以阿拉比卡SL34蜜處理咖啡豆參加第10屆世界咖啡大賽獲「銀賞」；番路鄉仙井咖啡莊園范書易以阿拉比卡SL34水洗處理咖啡豆獲「銅賞」。

陳昱霖平日是上班族，同時身兼茶2代及咖啡農身分，平時致力推廣阿里山高山茶、咖啡及食農體驗，也因此經常接觸世界各地的旅人，發現較少人了解阿里山高山茶及咖啡的優點，希望透過國際性賽事提升自家產品知名度，也讓國際市場更加關注阿里山的高山茶及咖啡。

仙井咖啡莊園范書易返鄉5年，專注於種植咖啡豆，也經營咖啡廳，憑藉對咖啡熱愛和專業，他的咖啡屢次獲得國內外獎項。范書易說，努力推動鄉村發展和文化振興，與居民合作舉辦咖啡品鑑會和農業工作坊，促進社區地方創生，希望吸引更多年輕人返鄉深耕。

縣長翁章梁表示，因應消費市場改變，阿里山高山茶及咖啡的市場競爭力必須提升，不斷獲獎在國際上斬獲知名度，也開發不同族群，吸引國際買客消費。目前有許多年輕茶農返鄉投入茶及咖啡產業，鼓勵大家多參加國際賽事，讓更多消費者看見臺灣好茶、好咖啡。

翁章梁也說，2024「高山茶都˙嘉義」博茶會將在12月21日至12月29日於中埔鄉農會金蘭分部穀倉農創園區盛大登場，現場結合展售各式阿里山高山茶及優質咖啡，還有每年最受關注的競拍活動，歡迎大家來嘉喝茶喝咖啡。