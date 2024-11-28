聽新聞
0:00 / 0:00
救命搶先機 雲嘉嘉42名高級救護員授證
雲林及嘉義縣市42名消防人員參加雲縣消防局舉辦的高級救護技術員訓練，歷經10個月、1432小時昨結訓授證，縣長張麗善說，期待每名高級救護技術員回到工作崗位，未來可讓雲嘉嘉鄉親生命財產更有保障。
此次雲林24名、嘉縣12名、嘉市6名現職消防員參訓，平均年齡僅30歲，唯一女性方雅韻服務於雲林大埤消防分隊，她原是職業軍人，因希望投入第一線救災、救護工作，6年前轉換跑道投身消防，她說，這次受訓實習時，有名患者身體不適但外觀無異狀，協助測量發現血糖很低，立即注射葡萄糖液，讓患者在到院前就恢復意識。
高級救護員能在患者到院前施予醫療處置及給藥，有別於一般救護員。
雲縣消防局長林文山表示，課程包括高級心臟救命術、小兒高級救命術及高級小兒救命術、到院前創傷救命術、急診創傷訓練課程等， 在張麗善支持下，訓練時數從1280小時增至1432小時，未來雲林全縣23處消防分隊都將有高級救護技術員。
台大醫院雲林分院協助此次培訓，院長馬惠明說，「盼嘉惠偏鄉醫療資源不足地方」，訓練特色包括加入韌性國家元素，在新冠肺炎疫情後，面對各種情況都能有緊急應變能力，第2則是時數加碼讓訓練更扎實、第3導入最新科技，學員可以跟醫院的醫師一樣現場操作超音波等智能設備，第4則是優化雲嘉嘉區域聯防。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言