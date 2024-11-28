救命搶先機 雲嘉嘉42名高級救護員授證

雲林及嘉義縣市42名消防人員參加雲縣消防局舉辦的高級救護技術員訓練，歷經10個月、1432小時昨結訓授證，縣長張麗善說，期待每名高級救護技術員回到工作崗位，未來可讓雲嘉嘉鄉親生命財產更有保障。

此次雲林24名、嘉縣12名、嘉市6名現職消防員參訓，平均年齡僅30歲，唯一女性方雅韻服務於雲林大埤消防分隊，她原是職業軍人，因希望投入第一線救災、救護工作，6年前轉換跑道投身消防，她說，這次受訓實習時，有名患者身體不適但外觀無異狀，協助測量發現血糖很低，立即注射葡萄糖液，讓患者在到院前就恢復意識。

高級救護員能在患者到院前施予醫療處置及給藥，有別於一般救護員。

雲縣消防局長林文山表示，課程包括高級心臟救命術、小兒高級救命術及高級小兒救命術、到院前創傷救命術、急診創傷訓練課程等， 在張麗善支持下，訓練時數從1280小時增至1432小時，未來雲林全縣23處消防分隊都將有高級救護技術員。

台大醫院雲林分院協助此次培訓，院長馬惠明說，「盼嘉惠偏鄉醫療資源不足地方」，訓練特色包括加入韌性國家元素，在新冠肺炎疫情後，面對各種情況都能有緊急應變能力，第2則是時數加碼讓訓練更扎實、第3導入最新科技，學員可以跟醫院的醫師一樣現場操作超音波等智能設備，第4則是優化雲嘉嘉區域聯防。