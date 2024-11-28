台南關廟公有市場 示範設油脂截流器

台南傳統老市場已成美食景點，有議員指市場內熟食攤彷彿美食街，公有市場也要依南市自治條例規範，一定規模餐飲業者須設油水分離設施；市府回應，關廟市場陸續完成2處油脂截流裝置，會繼續擴大安裝範圍。

關廟市場為全市首個傳統市場設油脂截流裝置，經過幾天測試，有效減少油水直接流入水溝，攤商指出，水溝中的異味也相對減少。

市議員陳皇宇表示，南市低碳城市自治條例第26條之1規定，有一定規模餐飲業者須設置油水分離設施，且若油水未妥善收集處理直接排入水溝，容易造成阻塞、孳生蟲數及異味，便請環保局、經發局在關廟公有零售市場做「油脂截流器的示範區」，盼繼續設油脂截流裝置，加上市場自治會定時清潔，能有個優質採買環境。

經發局長林榮川說，針對餐飲業油水排放，有訂定本市餐飲業油水分離設施管理辦法，將此項油脂截流裝置帶入公有零售市場，有效減少油脂進入汙水系統。

此外，餐飲油煙問題是南市環保局陳情案件中第2多，今年前10個月數量超過900件，環保局指出，加強輔導陳情數前20大對象，並首次引入餐飲AI智能監控系統，一旦偵測運作異常便會示警，通報環保局人員至現場確認狀況並採相應措施。

AI智能監控系統設置於15處高油煙排放區，自安裝以來統計，該區的油煙陳情案件從57次顯著下降至7次，改善率高達87%，減少約5公噸的PM2.5排放量。