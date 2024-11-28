台南亞太棒球中心 委外營運改採最有利標

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，讓國內棒球熱加溫，耗資30多億元興建的台南亞太棒球訓練中心預計明年2月底完工，委外營運無人投標，市府改採最有利標；高雄市府提高3級棒球預算，並推出國、高中生銅板價就能進場看職棒、職籃賽事。

亞太棒球訓練中心面積30.27公頃，市府原採促參法招商，但無人投標，經調查各方意見改以最有利標的採購法招標，昨起公告閱覽、5天後公告招標28天。市府解釋，若依促參法，業者期初須投資3千萬元，改為採購法後，業者準備所需要營運設備即可，不過，得標經營期由「10年加5年」，縮短為「6年加3年」。

市長黃偉哲說，亞太棒球訓練中心委外的整體目標在創造多贏，也讓台灣、地方棒球水準提升，「財務不是優先的考量」，主球場除了職棒例行賽，也希望可以提供國內外球團、國家隊訓練使用。體育局表示，此中心今年已做為統一獅春訓基地空間，另有和韓國樂天巨人棒球隊、NC恐龍隊簽署合作備忘錄，明年前來春訓。

高雄市長陳其邁昨在議會答詢說，為鼓勵國、高中生進場看球，推出50元觀賞職棒、職籃比賽的優惠方案；運發局長侯尊堯說，率先實施高雄全家海神職籃隊、高雄鋼鐵人職籃隊，今年及明年賽季期間共開放26場次、超過1萬5千個優惠名額，明年職棒台鋼雄鷹高雄主場賽事也將加入優惠方案。

運發局解釋，持一卡通數位學生證記名卡者，可線上預約，每張證每場次僅可預約1次，最多預約5個場次。意者可洽活動官網https://i-pass.co/6lq94e。

議員邱俊憲質詢指出，高雄有23支3級棒球隊，每年預算2900多萬元，教練等人事費占大部分，再加場地維護費，用於每名選手預算少之又少；陳其邁承諾，明年再增1500萬元補助3級棒球，總補助額將達4500萬元。