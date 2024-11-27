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周六來台南農改場 2024農畜聯合開放日登場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，罕見的辣椒品種吸引目光。記者謝進盛／攝影
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，罕見的辣椒品種吸引目光。記者謝進盛／攝影

2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六登場，農業部畜產試驗所、台南區農業改良場30日當天難得對外開放，也安排一系列有趣農事體驗及種苗研發成果，預料將吸引大批遊客來參觀。

台南區農業改良場場長羅正宗表示，活動由畜產試驗所、台南區農業改良場及台灣種苗改進協會共同舉辦，時間上午9點至下午4點止。農改場展示內容包括技轉研發成果、優良品種展示、有機及友善農業推動成果及新型農機具研發成果等，在現場可看到造型可愛的瓜果及外界少見的「奇雅」、「森巴」、「辛巴威」、「豔如」等品種各類辣椒。

農改場也安排「胡麻食農闖關」活動，讓參加者在遊戲中學習胡麻生育過程，增進對食農教育的認識。當天安排三場特別的農業DIY活動，包括胡麻糕製作、玉米苞葉花製作及苞舌蘭盆栽，以上DIY活動須現場報名參加。

畜產試驗所主任黃振芳介紹畜產試驗所展區包括百大青農、創新育成中心、技術移轉業者及相關單位等超過80個攤位展售優質農畜產品，並展出畜牧技術成果。

黃振芳說，今年以「鹿」作為吉祥物，設置鹿主題專區，可愛「鹿隊長」將不定時現身桃花心木道，贈送氣球與小朋友們互動合影。另有6場次食農教育活動，邀請親子一同參與乳、肉、蛋的DIY體驗，

台灣種苗改進協會理事長施任青說，各試驗改良場所及種苗公司周六當天將展示一年來種苗研究推廣成果，同時規畫蔬果花藝設計展及多樣互動趣味活動。種苗節「茄科主題展示區」集結各色各樣茄科蔬菜品種，點綴成美麗景色。

主辦單位說，當天現場都安排限量打卡好康畜試所打卡集章活動，只要憑活動DM集滿4個章即可兌換小贈品，數量有限，換完為止。台南農改場也有FB打卡及種苗闖關等活動，完成指定條件即可獲得精美贈品或是蔬菜種苗，當天還有精采的舞台表演和有獎問答，讓大家玩得盡興、滿載而歸。

2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，台南區農改場展示壯碩罕見白色茄子。記者謝進盛／攝影
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，台南區農改場展示壯碩罕見白色茄子。記者謝進盛／攝影
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，台南區農改場展示壯碩的茄子。記者謝進盛／攝影
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，台南區農改場展示壯碩的茄子。記者謝進盛／攝影
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，預料將吸引大批民眾參觀。記者謝進盛／攝影
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，預料將吸引大批民眾參觀。記者謝進盛／攝影
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，農業部畜產試驗所以鹿為主題，展示鹿茸等系列產品。記者謝進盛／攝影
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，農業部畜產試驗所以鹿為主題，展示鹿茸等系列產品。記者謝進盛／攝影
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，台南區農改場展示各類瓜果品種。記者謝進盛／攝影
2024農畜聯合開放日暨第28屆種苗節活動周六將登場，台南區農改場展示各類瓜果品種。記者謝進盛／攝影

台南 農改場 食農教育

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