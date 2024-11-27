提前冬日送暖 台南享鴨感恩餐會招待弱勢孩童
提前寒冬送暖，享鴨台南市府官邸店為關懷弱勢孩童，今天特地舉辦感恩公益餐會，邀請數十位扶助少年兒童前來品嚐美味餐點，現場提供150張雙人餐券，並捐贈60萬元給台南市社會局，為回饋社會盡一份心力，台南市長黃偉哲特地前來感謝店家的愛心。
王品集團旗下的「享鴨」進駐台南市府官邸以來，與台南市政府共同活化官邸的利用率，餐廳風雅綠意環境，融入在地人情文化薈萃，用餐環境十分舒適，這次邀請台南市社會局兒童及少年福利服務科一起分享愛，關照善良純樸的孩童，也邀請孩童前來享用烤鴨、體驗精心準備的料理，傳達社會的鼓勵與陪伴的心意，看見孩子臉上滿足的笑容，也讓人倍感溫暖與幸福。
台南市長黃偉哲表示，截至目前台南市已成立30處弱勢家庭兒少社區照顧據點，深耕於社區當中，今年度已有14萬5,165人次受益。社會局與民間團體合作，在各行政區積極布建弱勢家庭兒童及少年社區照顧據點，包括課後臨托與照顧、關懷訪視輔導、親子活動、多元創藝課程及寒暑假營隊等服務，共同建構綿密的社會安全網絡。
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