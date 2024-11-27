提前冬日送暖 台南享鴨感恩餐會招待弱勢孩童

提前寒冬送暖，享鴨台南市府官邸店為關懷弱勢孩童，今天特地舉辦感恩公益餐會，邀請數十位扶助少年兒童前來品嚐美味餐點，現場提供150張雙人餐券，並捐贈60萬元給台南市社會局，為回饋社會盡一份心力，台南市長黃偉哲特地前來感謝店家的愛心。

王品集團旗下的「享鴨」進駐台南市府官邸以來，與台南市政府共同活化官邸的利用率，餐廳風雅綠意環境，融入在地人情文化薈萃，用餐環境十分舒適，這次邀請台南市社會局兒童及少年福利服務科一起分享愛，關照善良純樸的孩童，也邀請孩童前來享用烤鴨、體驗精心準備的料理，傳達社會的鼓勵與陪伴的心意，看見孩子臉上滿足的笑容，也讓人倍感溫暖與幸福。