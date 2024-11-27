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台南推再生水供應高科技業 日本熊本縣派員取經

中央社／ 台南27日電

台南市政府推動符合高科技產業用水再生水計畫，預計明年將由3座再生水廠每日供應6.3萬噸再生水，吸引日本熊本縣派員前來參訪安平再生水廠，並將持續交流相關技術。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，因應台積電於日本設晶圓廠，熊本縣官方參訪團日前特地到台南參訪，行程聚焦安平再生水廠，包括針對節能減碳計畫及再生水設施營運管理經驗進行交流。

台南市水利局指出，熊本縣參訪團對台南市成功吸引高科技產業、促進區域發展及提升再生水利用表示讚賞，並對24公里輸水管線穩定供應的管控技術深感興趣，近期日方亦持續與水利局交流，也為雙方在水資源管理及高科技產業發展提供寶貴經驗。

台南市長黃偉哲也透過新聞稿表示，日本官方率團來台交流，顯現台南市再生水產製技術獲得日方肯定，水利局也分享台南市水資源規劃策略、再生水廠建置規模、未來再生水增量計畫及高標準水質供應台積電等高科技產業成功案例。

水利局指出，自114年起，台南市3座再生水廠將每日供應共6.3萬噸再生水，不僅提升水庫調配彈性，也為高科技產業提供穩定、安全及永續用水支持，預計11 5年將進一步提升到9萬噸，將可穩固台南作為高科技產業投資與營運友善城市定位。

日本 水利局

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