七股潟湖退縮趨緩 南市府：找到解方每年已低於2公尺
台南七股潟湖長期以來因極端氣候、陸化等衝擊岌岌可危，南市府水利局表示，結合成大找到解方後，目前退縮已由原來5公尺降至2公尺以下，搶救潟湖已有初步成果。
水利局今天在永康再生水廠辦理2024年終記者會，水利局長邱忠川主持本年度水利局相關業務推動成果，包括防洪治水、汙水下水道建設（淨水）、水環境改善（親水）、淨零碳排（再生水廠新建與綠能設施）、未登記既有水井納管、獎勵水利等項目。
水利局提到，針對海岸保護潟湖沙洲防洪治水建設，今年投入經費2255萬元，至今年10月底已經完成人工養灘長度逾3500公尺、海堤整建3000公尺、沙洲復育面積153萬立方公尺。
水利局指出，最近4年沙洲復育面積、潟湖疏浚體積，分別為2021年98公頃、144萬立方公尺、2022年100公頃、146萬立方公尺、2023年100公頃、149萬立方公尺、2024（10月底）106公頃、153萬立方公尺，對比之下今年都創下新高。
而進一步觀察，最近4年七股潟湖退縮已經從原來每年約5公尺，目前已減至2公尺以下，預估到2026 年可達穩定，水利局長邱忠川說，目前潟湖沙洲復育已奏效，主要是與成大水利專家學者們找到解方，方法對，就能保住沙洲。
水利局也提到，今年南市總清淤量已達12萬方，相當於1.2萬車次，總量全國數一數二。也因相關建設、清淤到位，今年全市淹水面積由當年莫拉克風災5萬5000公頃，即便今年有凱米颱風降下比莫拉克風災還多的降雨，淹水面積銳減至335萬公頃，未來仍要持續努力，設法將水患降到最低。
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