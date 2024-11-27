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黃偉哲：未來3年持續推動台南國小金融教育

中央社／ 台南27日電
台南市長黃偉哲。圖／聯合報系資料照片
台南市長黃偉哲。圖／聯合報系資料照片

台南市政府112學年度首次攜手華南銀行深入國小校園宣導金融教育，台南市長黃偉哲今天宣布，未來3年將持續推動，預估200校1萬5000名學童參與。

台南市政府和華南銀行112學年度聯手推動「華南挺台南CSR金融共好公益計畫」，深入國小校園宣導金融教育，對象是四年級學童，共有74校約4700名學童接受培育金融素養。

黃偉哲今天在成果發表會指出，未來3年將持續合作推動，協助台南國小學童建立「金錢用途」、「風險支出」、「家庭負擔」及「預防詐騙」等金融教育，建立正確金錢觀。

黃偉哲表示，投資孩子未來就是投資社會進步，金融教育協助孩子學會如何規劃未來，為人生布局，更將防詐概念深植人心，發揮實質效益。

南市府教育局長鄭新輝說，這項計畫專為國小四年級學童設計，由華南銀行行員入班教學，透過互動遊戲與淺顯易懂語言，傳授金錢管理、風險意識及預防詐騙等知識，提升思辨能力，養成負責任消費習慣與儲蓄意識，學會辨別金融訊息真偽。

問卷調查顯示，課程實施後，98%學生開始考量購物必要性，其中38%學生主動放棄非必要消費，60%學生因價格或家長建議放棄購買。此外，95%學生展現正向財務行為，包括主動儲蓄零用錢，減少浪費，體會家長辛勞。

詐騙 黃偉哲

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