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嘉市明年編億元辦建城320+1 議員提醒樽節

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
市長黃敏惠表示，「320+1」，「+1」有著「嘉義」，聚焦在嘉義，讓大家看到真正的嘉義市還有它的深度。記者李宗祐／攝影
市長黃敏惠表示，「320+1」，「+1」有著「嘉義」，聚焦在嘉義，讓大家看到真正的嘉義市還有它的深度。記者李宗祐／攝影

嘉義市政府編1億元經費將於明年辦理建城320+1活動，今天議員戴寧質詢，高達億元的活動在嘉義市可說是史無前例，相當於嘉義市所有Ubike的建置費，提醒要慎重討論。市長黃敏惠表示，雖然預算編列億元，仍會樽節支出。

嘉義市政府編列預算1億元將於明年舉辦建城「320+1」活動，這項活動，市府不是320周年「整數」辦理，而是「320+1」令外界不解，且高達1億元經費也質疑預算太高。

市議員戴寧質詢表示，2021年辦理台灣設計展總經費7千700萬，中央補助2千萬，明年320+1建城活動總預算1億元，高達億元的活動是有史以來費用最多的一次性活動費，相當於嘉義市所有Ubike的建置費，提醒以慎重態度討論。

市長黃敏惠表示，去年就思考是否辦理慶祝建城周年，2021年台灣設計展在疫情3級警戒背景下，仍能將設計展發揚光大，因此思考將設計融入城市治理，將嘉義的美再呈現出來，才會有「320+1」。

黃說，「+1」有著「嘉義」，希望能聚焦在嘉義，讓嘉義能夠被看到，借由這次「320+1」城市博覽會讓大家看到真正的嘉義市還有它的深度。雖然預算編列億元，仍會樽節支出。

嘉義市政府編1億元經費將於明年辦理建城320+1活動，今天議員戴寧質詢，高達億元的活動在嘉義市可說是史無前例，提醒要慎重討論。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府編1億元經費將於明年辦理建城320+1活動，今天議員戴寧質詢，高達億元的活動在嘉義市可說是史無前例，提醒要慎重討論。記者李宗祐／攝影

嘉義 議員

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