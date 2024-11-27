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台南亞太棒球中心114年1月完工 二度招商啟動

中央社／ 台南27日電

台灣隊奪下世界12強棒球賽冠軍，台南市亞太國際棒球訓練中心整體工程預定明年1月完工，市府2月首次委外營運招商無人問津，今天啟動二度招商程序，最快明年初有結果。

台南市政府體育局告訴中央社記者，亞太國際棒球訓練中心二度招商今天起公開閱覽，12月2日前若沒有廠商提出意見，不需修正或檢討，就進入招標階段，至少28天。

體育局表示，亞太國際棒球訓練中心今年2月首度招商前，曾召開3次說明會，邀請統一球團及其他廠商與會，但當時沒有廠商特別提出意見，2個月招商期間無人問津，可能是條件不符，體育局也無法多做揣測。

體育局招商資料顯示，亞太國際棒球訓練中心委外營運，涵蓋少棒球場主球場1座、少棒球場副球場1座、成棒球場主球場1座、成棒球場副球場1座、室內投打練習場1座、戶外投打練習區1座、內野球場2座及停車場等場地。

得標廠商自點交完成日次日起至契約期間屆滿日，每年應繳納定額權利金新台幣250萬元，接著以年營運額度繳交變動權利金，營運收入4000萬元以下不收，4000萬元至5000萬元5%（營運收入減4000萬元再乘以5%），5000萬元至6000萬元10%，6000萬元至7000萬元15%，7000萬元以上20%。

體育局表示，得標營運時間是6年，若營運良好再續約3年，之後重新招商。

目前，亞太國際棒球訓練中心僅剩成棒主球場施工中，正進行室內裝修、機電空調設備安裝測試、戶外景觀及停車場施工、球場植草養護、球場硬體設施（看台座椅、防撞墊、護網、牛棚）等，預定明年1月10日完工，2月中旬啟用。

台南 棒球場 體育

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