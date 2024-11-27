鄭豐喜「汪洋中的一條船」自傳感動人心 雲縣府計畫修復其故居

已故身障者鄭豐喜的自傳故事「汪洋中的一條船」感動許多人，並曾拍成電影，其故居位於雲林縣口湖鄉，是雲林縣歷史建築，縣府有意整修再利用，日前舉辦地方說明會，鄭豐喜遺孀吳繼釗樂觀其成。地方建議可結合鄭豐喜奮鬥故事，打造無障礙示範民宿空間，縣府將把地方意見提交文化部，爭取規畫設計經費。

鄭豐喜1943年出生在雲林縣口湖鄉，因雙腿畸形，只能在地上爬行，他克服困難考上中興大學法律系，並順利完成學業，他將自身坎坷遭遇，及克服逆境過程完成自傳「汪洋中的一條船」（原名汪洋中的破船），引起社會廣大迴響，他的故事也被拍成電影，感動許多人心，其書至今仍是國小品德教育指定閱讀出版品。

鄭豐喜婚後不久即過世，其位於雲林口湖的故居在2013年被列為雲林縣歷史建築，面積約70坪大，是簡易三合院，目前所有權人為鄭豐喜的侄子鄭永豐、鄭欽賢，口湖鄉近年積極發展觀光，縣府有意協助修復其故居再利用，盼讓其奮鬥故事廣為人知，籌措185萬元經費辦理「歷史建築口湖鄭豐喜故居修復及再利用計畫」。

日前縣府在鄭豐喜故居舉辦說明會，鄭豐喜遺孀吳繼釗、屋主鄭永豐、鄭豐喜七弟鄭文彬、口湖鄉公所、水林天主堂及雲林縣復健協會、肢體傷殘協會等近百人參與，鄭永豐提議融合鄭豐喜奮鬥故事，打造無障礙示範民宿空間，吳繼釗對於故居修復樂見其成。