復刻「佳糖車站」 南市蕭壠文化園區打造糖鐵記憶

台南佳里蕭壠文化園區推出「糖與時光的複層記憶-台南糖業文化路徑」系列活動，復刻當年「佳糖車站」糖鐵站文化記憶，彷彿帶領民眾穿越時光機，回到當年鐵道與糖業交織的年代。

蕭壠文化園區佔地6.5公頃，前身為佳里糖廠，1906年為日本明治株式會社在台設立的第一座製糖工場，2005年以文化園區樣貌對外開放，園區內現存台灣第二條糖鐵營業線終點機關車庫及鐵道場域，戶外軌道區域遺留下糖鐵軌道面積達1.55公頃。

其中，園區建築「調配室」經考究，原為佳里區域重要載運火車站，經糖業文化路徑計畫進行修復，藉由建物空間活化利用以糖業歷史為主題展演方式，呈現「南糖車站複層記憶」展覽，復刻當年糖鐵站的文化記憶，

南市府文化局指出，1988年佳里糖廠停工後，調度室也關閉，雖然2006年搭配世界糖果文化節活動，作為小火車搭乘處，活動結束後，不再以車站樣態提供服務，則以展演空間為主，園區為糖鐵營業線重要場域。

這次經藉由糖業文化路徑計畫，重新爬梳「佳糖車站」樣貌及記憶，以「佳糖車站—複層記憶特展」為主題規劃設計，調配室本身為地上1樓及附有地下室建築，透過戶外空間鐵道紋理修復，考究台糖站牌設立規格重現月台局部樣貌。

展間1樓則以老站牌、售票口、候車室及站長桌等老站長記憶場景復刻，展間內播報著站長調度車輛工作聲音，讓人仿佛置身於昔日糖鐵站的繁忙情景，調配室地下室前身為防空洞使用，保留防空洞的入口及樓梯，則以「空襲來了，轟炸糖廠的空中凝視」規畫方式，地板上貼有台南俯視地圖，吊掛飛機如同轟炸場景，展示當年動盪時期防空教育與歷史照片，讓遊客透過視覺與故事了解那段不平靜歲月。