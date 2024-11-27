12強棒球國手岳東華設籍嘉市 市府頒獎勵金70萬元

在世界12強棒球賽有精采守備表現的國手岳東華是宜蘭人但戶籍在嘉義市，市議員顏翎熹在議會質詢，市府是否能給予相關獎勵。市長黃敏惠和相關局處研討後，將頒予70萬元獎勵金。

顏翎熹說，依據《嘉義市體育獎勵金設置要點》、《嘉義市績運動選手培訓獎助金發給要點》，無法找到世界棒球12強棒球賽對照的競賽分級，難以確認對照辦法，也因此無法給予設籍於嘉義市的國手岳東華予以獎勵。

顏翎熹表示，岳東華戶籍是在嘉義市，各縣市都有為自己子弟給予獎勵，但市府相關規定卻沒有，而且以後還有經典賽等國際重要賽事，建議市府應修改相關獎勵要點，鼓勵優秀選手。

市長黃敏惠表示，也是最近才知道岳東華的戶籍在嘉義市，很開心，他是宜蘭人會設籍在嘉義市應該有他個人的原因，但只要是嘉義市民會依照規定給予獎勵，會和相關局處討論如何給予獎勵、加碼。

今天下午市府做出獎勵決定；市府表示，這次中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，為我國棒球運動史上參與國際棒球三大賽事首次奪金，歷史之最，成就非凡，實為特殊。參照其他縣市專簽辦理的方式，嘉義市籍岳東華選手為國爭光，市府特別依國光獎金10％之額度發給獎勵金70萬元整，榮耀嘉義。