12強棒球國手岳東華設籍嘉市 市府頒獎勵金70萬元
在世界12強棒球賽有精采守備表現的國手岳東華是宜蘭人但戶籍在嘉義市，市議員顏翎熹在議會質詢，市府是否能給予相關獎勵。市長黃敏惠和相關局處研討後，將頒予70萬元獎勵金。
顏翎熹說，依據《嘉義市體育獎勵金設置要點》、《嘉義市績運動選手培訓獎助金發給要點》，無法找到世界棒球12強棒球賽對照的競賽分級，難以確認對照辦法，也因此無法給予設籍於嘉義市的國手岳東華予以獎勵。
顏翎熹表示，岳東華戶籍是在嘉義市，各縣市都有為自己子弟給予獎勵，但市府相關規定卻沒有，而且以後還有經典賽等國際重要賽事，建議市府應修改相關獎勵要點，鼓勵優秀選手。
市長黃敏惠表示，也是最近才知道岳東華的戶籍在嘉義市，很開心，他是宜蘭人會設籍在嘉義市應該有他個人的原因，但只要是嘉義市民會依照規定給予獎勵，會和相關局處討論如何給予獎勵、加碼。
今天下午市府做出獎勵決定；市府表示，這次中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，為我國棒球運動史上參與國際棒球三大賽事首次奪金，歷史之最，成就非凡，實為特殊。參照其他縣市專簽辦理的方式，嘉義市籍岳東華選手為國爭光，市府特別依國光獎金10％之額度發給獎勵金70萬元整，榮耀嘉義。
據悉29歲的岳東華是宜蘭縣大同鄉泰雅族人，爸爸開砂石車維生，他是三星國小棒球隊，已婚，因為妻子住在嘉義市而設籍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言