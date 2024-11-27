曾在道上叱吒風雲 黃村今告別式韓國瑜到場致意

雲林縣議長黃凱的胞兄黃村曾在道上叱吒風雲一時，近年身體欠佳，黃凱一度捐肝救兄，但黃村仍難敵病魔，上月13日過世，享年58歲，家屬今在虎尾高鐵特定區舉辦追思告別式，場面哀榮，立法院長韓國瑜、北中南各地要角及地方聞人都到場致意，警方動員近百名人力蒐證。

黃凱親自為哥哥黃村操持後事，且黃村生前交遊廣闊，今告別式場面浩大，不僅韓國瑜到場致意，雲林縣長張麗善、前雲林縣長張榮味等人，也都到場，各行政機關、政壇、地方聞人及北中南各地要角都到場，現場湧入逾千人，警方為此動員近百人蒐證，並在附近路口設置路檢勤務。

韓國瑜表示，黃村生前重情重義，黃凱與哥哥黃村兄弟情深，更曾捐肝救兄，兄弟情誼令人感動...人的一生非常神奇，走到哪裡、作了多少事情、走了多少路、幫助多少人，最後都在社會留下來。相信黃凱能秉持黃家家訓，繼續照顧這個家，為雲林縣鄉親付出一己之力：黃凱表示，哥哥在朋友眼中重情重義，近年持續投入社會公益，對家人也很照顧，談及兄弟情誼，他一度不捨落淚。