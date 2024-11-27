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胞兄黃村告別式 雲林縣議長黃凱哽咽淚別

中央社／ 雲林縣27日電

雲林縣議長黃凱胞兄、曾為國內重大槍擊要犯的黃村今天告別式，場面莊嚴盛大，警方派員到場蒐證。立法院長韓國瑜等人前往致哀，由雲林縣長張麗善介紹黃村的生平，黃凱哽咽。

曾為國內重大槍擊要犯的黃村，在民國83年涉及雲林縣虎尾鎮水玲瓏KTV持槍殺人案及多起槍擊案，遭判刑入獄，5年前假釋出獄；黃村今年10月13日因病過世，享年58歲。

黃村今天告別式，韓國瑜、總統府國策顧問黃銘得、雲林縣前縣長張榮味、張麗善和雲林縣各級民意代表等前往致哀。

黃凱說，感謝胞兄生前的好友今天到場送行，告別式是依據胞兄生前最喜愛的風格布置，走完人生最後一程。

黃凱表示，胞兄在朋友的印象中重情重義，平常待人處事受人肯定，也時常投入社會公益，談及胞兄對於家人的照顧和疼惜，忍不住哽咽、流淚。

韓國瑜指出，黃凱與哥哥感情非常好，知道哥哥的肝不好，捐肝救哥哥，但最後很遺憾，沒有辦法讓黃村延長年壽，但可看出來兄弟情誼，今天社會各界都來現場弔唁，大家依依不捨。

張麗善代表黃村的家屬唸致謝文並緬懷其生平。由於黃村的身分，警方預估各幫派重量級人物會來弔唁，派近百名警力到場，在出入口及路口進行路檢、蒐證等防制勤務。

雲林 韓國瑜 黃凱

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