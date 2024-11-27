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不會被拆了！ 台南後壁下茄苳旌忠廟登錄為歷史建築

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
主祀岳飛的台南市後壁區下茄苳旌忠廟，經審議後確定登錄為歷史建築，現有寺廟建築將獲保留。圖／民眾提供
主祀岳飛的台南市後壁區下茄苳旌忠廟，經審議後確定登錄為歷史建築，現有寺廟建築將獲保留。圖／民眾提供

主祀岳飛的台南市後壁區下茄苳旌忠廟，今年4月管委會以安全等因素為由計畫將廟宇重建，遭不少信徒反對，還提報登錄文資，爭取保留。台南市政府文資處邀專家學者經審議後，昨決議登錄為歷史建築，現有寺廟建築將獲保留。

旌忠廟傳聞已有200多年歷史，1963年重建時，由大木作司阜陳專琳設計、文化部指定「人間國寶」暨「第五屆國家文化資產保存獎」得主許漢珍司阜及其父許銅爐劃場，國寶彩繪大師蔡草如施作全廟彩繪，於1967年竣工。

這次登錄為歷史建築，依相關規定，後續旌忠廟建物新建、增建、改建、修繕、遷移、拆除或其他外型及內部變更，應經主管機關審查同意後才能辦理，也讓當初主張反對拆建者相當欣慰。

台南市政府今年4月邀集文資委員辦理文化資產價值評估旌忠廟文資團體提報登錄文資，委員們認為具指定或登錄文化資產價值潛力，決議列冊追蹤，5個多月審議，26日第5次審議會，半數以上委員同意登錄歷史建築。

旌忠廟管委會表示，旌忠廟位於白河大地震活斷層，當初想重建或重修廟宇，主要是擔心地震發生可能把文物都摧毀，所以才考慮重建或重修，若要重建，廟方可以規畫將有價值物品保存在新建物，或另建文化紀念館保存。

反對重建信徒認為，當初管委會決定拆除重建現具有文化資產潛力的旌忠廟太過草率，登錄為歷史建築總算保住寺廟建築。

文化資產 歷史建築 管委會

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