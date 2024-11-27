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滿足產業需求 南市活化老舊工業區投入1500萬優化環境

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
柳營科技工業區汙水處理廠設備更新計畫。圖／台南市經發局提供
柳營科技工業區汙水處理廠設備更新計畫。圖／台南市經發局提供

台南市府逐年編列預算進行老舊工業區公設維護，以達到工業區活化更新，並改善現有公共設施老舊問題，今年度編列1500萬元預算，預計進行共計7處工業區改善，包含和順工業區照明加強、柳營科技工業區人行道改善，安定中崙及佳里萊芊寮工業區清淤作業、新營都計及下營都計工業區路面刨鋪改善、以及山上北勢洲工業區新鋪道路。

市府經發局長林榮川表示，台南市工業區眾多共計81處7171.80公頃，包含南部科學園區1處、經濟部轄管工業區7處、南市府轄管工業區11處 (含報編中)、民間開發工業區28處、都市計畫工業區34處及丁種建築用地，為達有效最大效益運用，先以編定工業區著手進行公共設施改善，並針對各公所提出需求，依照必要性及急迫性納入都市計畫工業區。

統計自2019至去年底，已投入9331萬元進行26處工業區道路及排水改善工程，改善道路長達7773公尺、排水長度計2643公尺，經費來源除透過府內編列預算外，更積極向中央爭取經費補助，

近期獲經濟部產業園區管理局前瞻基礎建設計畫2.0核定補助，包括柳營科技工業區汙水處理廠設備更新計畫1800萬元；柳營科技工業區暨環保園區智慧環境監測計畫1100萬元；新市產業園區南側主要聯絡道路工程1億7223萬2000元，強化汙水廠功能、管理園區空氣汙染防制，改善聯絡道路。

因應智慧化趨勢，也配合中央補助計畫政策，爭取中央計畫，進行園區智慧化管理強化及都計工業區汙水管理可行性評估。

經發局說，持續逐步完善老舊工業區公共設施，創造更友善的投資設廠環境，滿足產業用地需求的同時，也促進就業機會，創造企業、地方及政府三贏。

柳營科技工業區暨環保園區智慧環境監測計畫。圖／台南市經發局提供
柳營科技工業區暨環保園區智慧環境監測計畫。圖／台南市經發局提供
新市產業園區南側聯絡道路工程。圖／台南市經發局提供
新市產業園區南側聯絡道路工程。圖／台南市經發局提供

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