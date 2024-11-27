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更便利 南市永康東橋智慧路邊充電停車柱示範區啟用
台南市政府在永康東橋重劃區建置58席智慧路邊停車格，其中5席設置「智慧路邊充電停車柱」暨「智匯共桿」，電車、非電車均可停放，今上午舉行啟用儀式，未來將打造成為智慧路邊充電停車格示範區。
市長黃偉哲、市議員林燕祝、黃肇輝、陳秋萍、林冠維及附近居民出席啟用儀式，林冠維還開著自家電車來體驗後相當滿意。黃偉哲說，南市自2019年起陸續建置「智慧路邊停車計費系統」，迄今已達成4000餘席智慧路邊停車柱上線服務，部分智慧路邊停車柱更結合「電動車充電服務功能」以及數位電子看板，方便民眾來台南路邊停車有更多元便利停車服務。
交通局長王銘德簡報時說，許多社區大廈因礙於法規或住戶意願等因素，無法於大廈內部設置充電樁，然而「智慧路邊充電停車柱」可解決電動車主前來社區里程焦慮。這次由永康區東橋重劃區5座大樓社區管理委員會主動爭取，於東橋七路設置智慧停車格並安裝「智慧充電停車柱」，南市原有25席，加上今天東橋重劃區5席後共計30席。
他說明，路邊設置「智慧充電停車格位」，並非電動車專用格位；為兼顧非電車臨停權益，「智慧充電停車格位」第一小時內仍維持一般停車費率，同時保障各式特種車輛優惠權益，第二小時起才收取差別費率(每半小時15元)，以提高周轉率來保障電動車充電服務。
另外，充電服務費採使用者付費原則，以每分鐘1元、功率7Kwh計算充電服務費，歡迎電動車主支持市府結合綠能、環保新一代智慧交通政策。
王銘德補充，「智慧路邊停車計費系統」上線迄今，已分別提升路段停車格周轉率69%、使用率59%，有效減少車位閒置；另連續三年每年1000份滿意度調查了解，有高達90%滿意正面評價，未來仍將持續升級設備、增加服務項目。
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