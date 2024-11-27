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歷經10月、1432小時苦訓 雲嘉嘉42人取得高級救護技術員證照

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣消防局為提高到院前救護品質，舉辦高級救護技術員訓練，雲嘉嘉3縣市共42名消防員參訓，歷經長達10個月、1432小時的專業訓練，今天結訓授證。記者陳雅玲／攝影
雲林縣消防局為提高到院前救護品質，舉辦高級救護技術員訓練，雲嘉嘉3縣市共42名消防員參訓，歷經長達10個月、1432小時的專業訓練，今天結訓授證。記者陳雅玲／攝影

雲林縣消防局為提高到院前救護品質，舉辦高級救護技術員訓練，雲嘉嘉3縣市共42名消防員參訓，歷經長達10個月、1432小時的專業訓練，今天結訓授證，未來學員將分配到各消防分隊，提升緊急救護量能，台大醫院雲林分院負責協助培訓，院長馬惠明表示，盼藉此嘉惠偏鄉醫療資源不足地方。

雲林縣開辦高級救護技術員訓練課程，雲林縣24人、嘉義縣12人及嘉義市6人共42名現職消防員參訓，平均年齡僅30歲，雲林縣消防局長林文山表示，在縣長張麗善支持下，訓練時數從1280小時增加至1432小時，課程包括高級心臟救命術(ACLS)、小兒高級救命術及高級小兒救命術(APLS&PALS)、到院前創傷救命術(PHTLS)、急診創傷訓練課程(ETTC)等，內容扎實。

雲林縣現有40多名高級救護技術員，如今再加入24名心血，未來全縣23處消防分隊都將有高級救護技術員協助緊急救護，張麗善表示，她很感謝台大醫院雲林分院及鄰近醫院派員協助完成培訓課程，期待未來高級救護技術員回到工作崗位可以發揮所學，讓雲嘉嘉鄉親生命財產更有保障。

42名學員中唯一女性方雅韻在雲林大埤消防分隊服務，她原是職業軍人，因希望投入第一線救災、救護工作，6年前轉換跑道任職消防員，她說，訓練過程中在學理的訓練最為艱難，但課程扎實，她受訓實習時，一名患者身體不適，但外觀無異狀，她立即協助測量血糖，發現患者血糖很低，立刻注射葡萄糖液，患者在到院前就已恢復意識，希望未來可以運用所學，在第一時間提供患者最適當的救護處置。

馬惠明表示，高級救護技術員訓練提供深厚的救護知識及技術，在醫療資源不足地方更顯重要，這次訓練有4個特色，第一是加上韌性國家元素，在COVID-19疫情後，面對各種情況都能有緊急應變能力；第二時數加碼，訓練更紮實；第三導入最新科技，學員可以跟醫院的醫師一樣現場操作超音波等智能設備；第四優化雲嘉嘉區域聯防。

雲林大埤消防分隊消防員方雅韻完成高級救護技術員訓練，是學員中唯一女性。記者陳雅玲／攝影
雲林大埤消防分隊消防員方雅韻完成高級救護技術員訓練，是學員中唯一女性。記者陳雅玲／攝影
雲林縣消防局為提高到院前救護品質，舉辦高級救護技術員訓練，雲嘉嘉3縣市共42名消防員參訓，圖為訓練過程。圖／雲林縣消防局提供
雲林縣消防局為提高到院前救護品質，舉辦高級救護技術員訓練，雲嘉嘉3縣市共42名消防員參訓，圖為訓練過程。圖／雲林縣消防局提供

台大醫院 患者 雲林

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