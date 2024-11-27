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美食之都台南餐飲油煙多 AI監控立大功 改善率近9成

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局利用AI智能監控系統改善餐飲店油煙排放，讓陳情案件大幅減少。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局利用AI智能監控系統改善餐飲店油煙排放，讓陳情案件大幅減少。記者鄭惠仁／翻攝

油煙陳情案是台南市環保局陳情案件中第2多，前10個月數量超過900件，因台南是美食之都，小吃餐飲店多，環保局加強輔導陳情數前20大對象，協助進術改善，並結合AI智能，持續巡查和輔導，高油煙餐飲業的陳情案件改善率89%，減少約5公噸的PM2.5排放量。

南市環保局統計，今年1至10月接獲有關餐飲油煙陳情案件逾900件，為市內第二大陳情類別，也凸顯出油煙管制的迫切性。為了提升監控效能，首次引入餐飲AI智能監控系統，透過遠端操作參數，協助確保業者啟用設備並妥善維護。系統一旦偵測運作異常便會示警，通報環保局人員前往現場確認狀況並採取相應措施。

目前AI智能監控系統設置於15處高油煙排放區域，自系統安裝以來，該地區的油煙陳情案件數量從57次顯著下降至7次，改善率高達87%。

環保局提醒餐飲業者應主動了解並遵守相關法規，確保防制設備的有效運作。同時，建議業者定期參與相關培訓與說明會，提升環保意識，共同為改善空氣品質與守護民眾健康而努力。

局長許仁澤指出，防制設備不能僅停留在安裝設備，業者需要每日記錄油煙處理設備的操作情形，包括啟動時間、主要操作參數等，有助確保設備在運行過程中的穩定性。業者也應至少每月一次全面清潔、保養設備，確保設備發揮最佳去除油煙效果。

環保局 監控 餐飲業

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