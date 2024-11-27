台南大隆田園區守護生態展新貌 荒廢區域迎來全新轉變

台南市官田區大隆田文化生態園區第一期景觀改善工程已在上月完工，園區東側荒廢區域迎來全新轉變，呈現出嶄新而生機勃勃的面貌。第二期工程接續展開，將融入地方文化，結合周邊景點與資源舉辦工作坊，打造一個兼具自然體驗與服務功能的多元化園區。

第一期工程以提升基礎設施為目標，著重於排水系統的串接、打破部分原有營區硬磐與現地回填，不僅改善了土壤透水性，還實現了土方平衡。這些改變不僅有效活化閒置空間，清除髒亂死角，還在東側增加動線串連、增設草坪、小型廣場以及點景植栽，使園區環境品質大幅提升。

都發局長徐中強表示，第一期工程重視生態保育，在施工過程中，既有的密林生態系統得以完整保存，並進一步構築了穩固的生態基盤，實現了城市更新與自然共存的和諧平衡。這些努力的成果，為園區帶來了更開放的空間，也為第二期工程的深入發展奠定了穩固基礎。

隨著第二期工程即將啟動，園區將進一步邁向功能與景觀的升級；東側與南側的主景樹群將被打造成為核心亮點，提供遊客更多自然休憩的空間體驗。園區將強化網狀步道系統，新增多元化的路徑選擇，讓遊覽動線更加流暢、便捷；另對積水問題，將增設更多排水草溝與滯洪設施，以澈底改善園區水文系統。

未來的大隆田文化生態園區，將不僅僅是自然生態與城市文化融合的典範，更是地方文化特色營造的重要舞台。第一期工程的完成標誌著園區新生的起點，接續工程將使這片土地的潛力被進一步挖掘，為地方創生與環境品質帶來更多可能性。