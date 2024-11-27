台南首辦踩街藝術嘉年華 邀20支國內外舞團Chill踩街
為強化台南國際形象，吸引更多國內外遊客，南市觀旅局以舞蹈為主軸，12月7、8日下午2點舉辦「2024台南踩街藝術嘉年華」，邀請20多組國內外知名表演團體一起「踩街Chill」，12月8日晚間更安排河樂廣場耶誕點燈儀式，今也由市長黃偉哲攜手吉祥物魚頭君等為活動暖身。
黃偉哲表示，台南作為最具歷史底蘊及人文風情的城市，多元豐富的文化及特色美食，吸引國內外旅客蒞臨，此次，配合林百貨府城摩登大遊行活動，首度舉辦「台南踩街藝術嘉年華」，融入台南獨有元素的踩街表演，期望能讓更多朋友了解台南的多元文化與異國風味。
觀旅局說明，台南踩街藝術嘉年華以舞蹈為主軸，12月7日下午3點為林百貨摩登大遊行，12月8日下午2點則是「來台南踩街Chill」，邀請20支來自國內外的知名表演團隊，包含在地的家齊高中、高雄樹德家商、中華藝術學校、台北華岡藝校等，另外還有3組來自日本的舞團BASARA、極津及Softbank YOSAKOI部，表演者將會零距離與觀眾互動，增加大眾參與感。
觀旅局表示，踩街藝術嘉年華活動地點以中正路段（康樂街至西門路口）為主，象徵台日城市交流的橋樑，為彼此建立起更加深厚的友好情誼，透過多元文化的碰撞，除提供民眾耳目一新的感官體驗，同時串聯多個台南熱門景點，包括河樂廣場、戎館和國華街等等地標。
台南12月除有踩街嘉年華活動外，一系列耶誕燈節與跨年系列活動將陸續登場，觀旅局邀請民眾，12月8日下午可先參加台南踩街藝術嘉年華，欣賞踩街表演藝術，晚上再到河樂廣場見證耶誕點燈儀式，體驗一場動感視覺盛宴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言