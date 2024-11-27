台南首辦踩街藝術嘉年華 邀20支國內外舞團Chill踩街

為強化台南國際形象，吸引更多國內外遊客，南市觀旅局以舞蹈為主軸，12月7、8日下午2點舉辦「2024台南踩街藝術嘉年華」，邀請20多組國內外知名表演團體一起「踩街Chill」，12月8日晚間更安排河樂廣場耶誕點燈儀式，今也由市長黃偉哲攜手吉祥物魚頭君等為活動暖身。

黃偉哲表示，台南作為最具歷史底蘊及人文風情的城市，多元豐富的文化及特色美食，吸引國內外旅客蒞臨，此次，配合林百貨府城摩登大遊行活動，首度舉辦「台南踩街藝術嘉年華」，融入台南獨有元素的踩街表演，期望能讓更多朋友了解台南的多元文化與異國風味。

觀旅局說明，台南踩街藝術嘉年華以舞蹈為主軸，12月7日下午3點為林百貨摩登大遊行，12月8日下午2點則是「來台南踩街Chill」，邀請20支來自國內外的知名表演團隊，包含在地的家齊高中、高雄樹德家商、中華藝術學校、台北華岡藝校等，另外還有3組來自日本的舞團BASARA、極津及Softbank YOSAKOI部，表演者將會零距離與觀眾互動，增加大眾參與感。

觀旅局表示，踩街藝術嘉年華活動地點以中正路段（康樂街至西門路口）為主，象徵台日城市交流的橋樑，為彼此建立起更加深厚的友好情誼，透過多元文化的碰撞，除提供民眾耳目一新的感官體驗，同時串聯多個台南熱門景點，包括河樂廣場、戎館和國華街等等地標。