快訊

蔓延的中國廣州毒狗事件：已超過40隻狗遭毒殺

1張圖看澎湖「黑水溝」 鄭明典：很久沒看到了

張忠謀自傳親揭「曾5年3次離職」 已無路可走只剩台積電

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市建國二村市地重畫區工程超前 新生路年底開放通車

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右三）視察建國二村、復興新村地區市地重畫工程，工程進度順利，主要道路新生路可望年底先行開放通車。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右三）視察建國二村、復興新村地區市地重畫工程，工程進度順利，主要道路新生路可望年底先行開放通車。圖／嘉義市政府提供

嘉義市建國二村2020年市府進行市地重畫土地開發，周邊道路封閉多年，市民繞道而行，上下班期間交通經常打結，由於工程進度順利，其中主要道路新生路預計於今年12月31日先行開放通車，將有效疏解周邊交通亂象。

嘉義市建國二村、復興新村地區早期為空軍眷村，鄰近嘉義公園、棒球場等重要休閒景點，為嘉義市的精華區段，2020年市府以市地重畫方式辦理土地開發，市長黃敏惠昨天視察進度，聽取施工團隊簡報並檢視工程進度，工程範圍涵蓋啟明路、公明路、朝陽街及民國路，開發面積約8.8379公頃，施工內容包括道路、排水、污水、滯洪池、共通管道及景觀綠化等8大基礎設施，總經費達4.22億元。目前工程進度已達76.12%，超前原定目標71.44%，整體工程預計於2025年5月竣工，其中主要道路新生路將今年12月31日先行開放通車。

黃敏惠表示，建國二村與復興新村地區原為空軍眷村，承載嘉義市的豐富歷史記憶與文化價值。自2005年眷戶搬遷後，土地長期閒置，此次透過市地重畫計畫，將老舊土地重獲新生，結合文化保存、商業發展與永續理念，為嘉義市東區注入全新活力。未來將成為嘉義市東區的新興商業區，預計引進大型購物中心、國際觀光飯店等開發案，帶動地方經濟繁榮。同時，也將提供更多公共休憩空間，部分公園用將規劃為嘉義市眷村生活文化館，保存並展示地方眷村歷史，延續文化記憶，打造教育與文化交流的多功能場域；下方則設置雨水撲滿，人行道鋪面亦採透水鋪面設計，符合聯合國永續發展目標（SDGs）及提升人本環境空間，建構幸福永續的城市。

嘉義市長黃敏惠（中）視察建國二村、復興新村地區市地重畫工程。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）視察建國二村、復興新村地區市地重畫工程。圖／嘉義市政府提供

嘉義 永續 眷村

延伸閱讀

桃機三航廈工安事故 工程公司罰5萬、負責人等均獲緩刑

聯詠科技台南研發中心大樓新建工程開工 黃偉哲：助半導體產業發展

嘉市議員提搭建雙潭纜車 黃敏惠：跨縣市由中央做評估

好消息「快捷九號」明2月通車 竹北高鐵可達竹市高中職四校

相關新聞

滿足產業需求 南市活化老舊工業區投入1500萬優化環境

台南市府逐年編列預算進行老舊工業區公設維護，以達到工業區活化更新，並改善現有公共設施老舊問題，今年度編列1500萬元預算...

更便利 南市永康東橋智慧路邊充電停車柱示範區啟用

台南市政府在永康東橋重劃區建置58席智慧路邊停車格，其中5席設置「智慧路邊充電停車柱」暨「智匯共桿」，電車、非電車均可停...

歷經10月、1432小時苦訓 雲嘉嘉42人取得高級救護技術員證照

雲林縣消防局為提高到院前救護品質，舉辦高級救護技術員訓練，雲嘉嘉3縣市共42名消防員參訓，歷經長達10個月、1432小時...

美食之都台南餐飲油煙多 AI監控立大功 改善率近9成

油煙陳情案是台南市環保局陳情案件中第2多，前10個月數量超過900件，因台南是美食之都，小吃餐飲店多，環保局加強輔導陳情...

台南大隆田園區守護生態展新貌 荒廢區域迎來全新轉變

台南市官田區大隆田文化生態園區第一期景觀改善工程已在上月完工，園區東側荒廢區域迎來全新轉變，呈現出嶄新而生機勃勃的面貌。...

台南首辦踩街藝術嘉年華 邀20支國內外舞團Chill踩街

為強化台南國際形象，吸引更多國內外遊客，南市觀旅局以舞蹈為主軸，12月7、8日下午2點舉辦「2024台南踩街藝術嘉年華」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。