聽新聞
0:00 / 0:00
嘉市建國二村市地重畫區工程超前 新生路年底開放通車
嘉義市建國二村2020年市府進行市地重畫土地開發，周邊道路封閉多年，市民繞道而行，上下班期間交通經常打結，由於工程進度順利，其中主要道路新生路預計於今年12月31日先行開放通車，將有效疏解周邊交通亂象。
嘉義市建國二村、復興新村地區早期為空軍眷村，鄰近嘉義公園、棒球場等重要休閒景點，為嘉義市的精華區段，2020年市府以市地重畫方式辦理土地開發，市長黃敏惠昨天視察進度，聽取施工團隊簡報並檢視工程進度，工程範圍涵蓋啟明路、公明路、朝陽街及民國路，開發面積約8.8379公頃，施工內容包括道路、排水、污水、滯洪池、共通管道及景觀綠化等8大基礎設施，總經費達4.22億元。目前工程進度已達76.12%，超前原定目標71.44%，整體工程預計於2025年5月竣工，其中主要道路新生路將今年12月31日先行開放通車。
黃敏惠表示，建國二村與復興新村地區原為空軍眷村，承載嘉義市的豐富歷史記憶與文化價值。自2005年眷戶搬遷後，土地長期閒置，此次透過市地重畫計畫，將老舊土地重獲新生，結合文化保存、商業發展與永續理念，為嘉義市東區注入全新活力。未來將成為嘉義市東區的新興商業區，預計引進大型購物中心、國際觀光飯店等開發案，帶動地方經濟繁榮。同時，也將提供更多公共休憩空間，部分公園用將規劃為嘉義市眷村生活文化館，保存並展示地方眷村歷史，延續文化記憶，打造教育與文化交流的多功能場域；下方則設置雨水撲滿，人行道鋪面亦採透水鋪面設計，符合聯合國永續發展目標（SDGs）及提升人本環境空間，建構幸福永續的城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言