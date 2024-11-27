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中華隊拿世界棒球12強冠軍 台南市將發出480萬元獎金

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
中華隊拿世界12強棒球賽冠軍，台南市政府將發出480萬元獎金。記者鄭惠仁／翻攝
中華隊拿世界12強棒球賽冠軍，台南市政府將發出480萬元獎金。記者鄭惠仁／翻攝

世界12強棒球賽中華隊拿冠軍，各縣市政府對設籍球員都發出獎金，多數縣市都依照國光獎金10%鼓勵，只有台南市、嘉義縣發100萬，但南市對設籍台南的教練、在地統一獅球隊球員、教練都給30萬元，台南最阿莎力，將發出480萬元。

中華隊台南市籍球員有林安可、陳傑憲、潘傑楷，統一獅球員有郭俊麟、邱智呈，教練有陳江和、王建民、林岳平、高志綱。

依照獎勵辦法，拿世界冠軍可獲國冠獎金700萬元，地方政府也依照獎勵辦法規定，以國光獎金10%計算，另加碼發給10%獎金。因此，各縣市政府都宣布將發給設籍該市球員70萬獎金。

台南市長黃偉哲感謝台灣英雄的精彩表現，為大家帶來無比的驕傲與感動，除市籍球員特別加碼國光獎金1成70萬元獎金，在地球團統一獅的球員、教練也加碼30萬元，兩者都符合最高可獲得100萬元獎金，亦即林安可、陳傑憲、潘傑楷可拿到1百萬元，另球員郭俊麟、邱智呈，教練陳江和、王建民、林岳平、高志綱可獲得30萬元。綜觀各縣市中，除嘉義縣發給設籍球員100萬元，台南也給100萬，連統一獅的球員、教練都給30萬，以棒球成是自稱的台南市最大方。

嘉義 教練

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