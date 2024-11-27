登革熱防治第一線把關 南市市場處獲「防疫績優」表揚

衛生福利部昨頒發防疫績優獎，台南市去年6月發生登革熱本土疫情，歷經數個月努力後解除，疫情期間，台南市市場處積極投入防疫工作，全面啟動各項創新措施，獲「防疫績優公務類團體獎」。

傳統市場為登革熱第一線防治，台南市市場處人員積極參加環保局施藥人員講習訓練，至今已有43名員工取得合格證書，提前部署施藥儲備人力，以應對確診足跡或雨後消毒藥劑失效等突發狀況。

此外，由於天溝位置較難巡檢，更自製天溝棒落實每週巡檢，即時投藥防治，自今年4月至11月已完成1472場巡檢。針對較難清理的水溝和天溝淤積，自去年起委外進行定期清淤作業，截至今年已完成78場，防疫工作進一步加強。

去年登革熱疫情嚴峻期間，市場處與登革熱防治中心及疾管署南區管制中心合作，於熱區公民有市場及夜市懸掛監測型誘蟲器，每日監測捕獲成蚊數，列表追蹤，並提供相關數據予衛生專家進行研究，結合基本作業及科技方式，落實相關防治作業。

經發局長林榮川表示，為營造市民安全的消費環境，市場處持續不間斷地進行登革熱防治工作，包括透過定期會議、活動場合以及運用海報、布條、扇子、跑馬燈等多元媒介，向攤商和民眾進行衛生教育宣導。