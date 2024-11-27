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減少菜市場水溝臭味 南市公有市場首設「油脂截流器」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市關廟公有零售市場試辦油脂截流器，減少油水直接流入水溝異味也相對減少。圖／市議員陳皇宇提供
台南市關廟公有零售市場試辦油脂截流器，減少油水直接流入水溝異味也相對減少。圖／市議員陳皇宇提供

台南市公有零售市場有許多熟食區，聚集起來就如美食街，議員指根據低碳城市自治條例，一定規模的餐飲業者須設置油水分離設施，爭取在關廟公有零售市場設「油脂截流器的示範區」，已陸續完成2處油脂截流裝置，經過幾天的測試下，有效減少油水直接流入水溝，水溝中的異味也相對減少。

市議員陳皇宇在議會質詢時表示，台南市低碳城市自治條例第26條之1規定，台南市一定規模的餐飲業者須設置油水分離設施，若油水未妥善收集處理，直接排入水溝容易造成阻塞，孳生蟲數及異味。

陳皇宇說，市場有許多熟食攤，聚集起來就如大型美食區，請環保局與經發局及市場處合作，在關廟公有零售市場成為台南市「油脂截流器的示範區」，協助減少水溝中阻塞並減少異味，改善關廟公有零售市場的購物環境。

經發局長林榮川說，市府對於事業廢水皆已有相關管制稽查等作為，針對未列管的餐飲業油水排放，也訂定本市餐飲業油水分離設施管理辦法，將此項油脂截流裝置帶入公有零售市場，有效減少油脂進入汙水系統，提升環境保護及汙水處理效能。

陳皇宇請經發局、市場處和環保局繼續合作設置油脂截流裝置，加上公有零售市場自治會定時清潔，給攤商及顧客有個優質的採買環境，也可減少河川汙染，為環境保護盡一份心。

市場處處長王俊博表示，未來會繼續擴大油脂截流槽的安裝範圍，並加強公眾宣導，提高市場業者及民眾的環保意識。

台南 環保局 餐飲業

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