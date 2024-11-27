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台南400地政特展「土地漫遊者」 拿美國繆思設計大獎2金獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市地政局的「土地漫遊者—台南400地政特展」，勇奪美國繆思設計大獎金獎。記者鄭惠仁／翻攝
台南市地政局的「土地漫遊者—台南400地政特展」，勇奪美國繆思設計大獎金獎。記者鄭惠仁／翻攝

台南市地政局的「土地漫遊者—台南400地政特展」，勇奪美國繆思設計大獎「展覽與活動類」、「傳達類」的兩項金獎。市長黃偉哲表示，此展是台南400年來的土地發展，堪稱台灣歷史的縮影，此次獲獎不僅是對地政團隊高度肯定，更彰顯南市在文化創意推廣上的無限潛力。

今年南市地政局策畫的台南400-土地漫遊者地政特展，展覽內容精采且多元，引發民眾的興趣，18天的展期，吸引超過2千人次參與。

地政局長陳淑美表示，美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）由國際獎項協會(IAA)主辦，是全球最具影響力的跨領域創意設計賽事之一。今年美國繆思設計大獎共收到來自112個國家、超過10萬件的參賽作品，並由逾200位專業評審遴選，「土地漫遊者—台南400地政特展」脫穎而出，內容與展示手法獲得評審青睞，榮獲「美國繆思設計大獎」「展覽與活動類」以及「傳達類」的兩項金獎殊榮，讓世界看見台南。

此次特展，地政局首次以地政事務為主軸來策展，有「爺奶的魚市場、爸媽的中國城、我的河樂廣場」、「蔗田上的臺灣矽谷」、「有趣古地名尋奇」等主題，都是真實存在於民眾生活場域之中，因此能引發民眾觀展的興趣。

地政局與策展團隊，以一般民眾的角度出發，以多元的主題展覽方式來展現府城變遷的風貌。在呈現的手法上，更以專精的空間展示規畫與多媒體互動設計製作，透過應用策略整合創意設計，為觀展民眾打造創新的視覺、聽覺體驗。

「土地漫遊者—台南400地政特展」雖已閉幕，但大部分展品已移展至新化地政事務所持續展出，有興趣的民眾可以前往觀賞。

台南市地政局的「土地漫遊者—台南400地政特展」，勇奪美國繆思設計大獎金獎。記者鄭惠仁／翻攝
台南市地政局的「土地漫遊者—台南400地政特展」，勇奪美國繆思設計大獎金獎。記者鄭惠仁／翻攝

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