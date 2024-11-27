地方等了30年！南市急水溪青葉橋斥資3.5億改建獲金安獎

台南市「市道165線急水溪青葉橋改建工程」，市府工務局克服用地取得困難，採截彎取直改建，大幅提升原本急彎路段的安全性，加上運用樁柱式結構及預鑄吊裝工法，縮短工期，降低鄰水施工風險，且鋼筋籠全採續接器對接，有效提升施工安全與效能，施工零風險，榮獲勞動部金安獎的肯定。

位於台南市市道165線白河、東山交界的急水溪青葉橋，因河段淤積，橋梁跨距、高度不足，每遇颱風或大雨來襲就要封橋行不通，南市斥資3.5億元啟動青葉橋改建工程，地方等了30多年終於改建，工務局也宣布好消息，青葉橋改建工程已近尾聲，預計農曆年前通車，提供民眾更舒適、安全的通行環境。

市長黃偉哲表示，青葉橋改建要求工務所有施工團隊以安全第一、品質至上為目標，施工期間加強工地稽查，落實現場管考，施工過程表現零災害，如今又獲得金安獎肯定，可說是最佳品質的肯定，也是送給市民最好的禮物。

勞動部第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔頒獎，台南市工務局「市道165線急水溪青葉橋改建工程」，獲全國工程類F組(2億至10億)「佳作」。