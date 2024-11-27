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地方等了30年！南市急水溪青葉橋斥資3.5億改建獲金安獎

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市市道165線白河、東山交界的急水溪青葉橋改建，市府工務局克服用地取得採截彎取直，施工過程零風險，獲勞動部金安獎。圖／台南市工務局提供
台南市市道165線白河、東山交界的急水溪青葉橋改建，市府工務局克服用地取得採截彎取直，施工過程零風險，獲勞動部金安獎。圖／台南市工務局提供

台南市「市道165線急水溪青葉橋改建工程」，市府工務局克服用地取得困難，採截彎取直改建，大幅提升原本急彎路段的安全性，加上運用樁柱式結構及預鑄吊裝工法，縮短工期，降低鄰水施工風險，且鋼筋籠全採續接器對接，有效提升施工安全與效能，施工零風險，榮獲勞動部金安獎的肯定。

位於台南市市道165線白河、東山交界的急水溪青葉橋，因河段淤積，橋梁跨距、高度不足，每遇颱風或大雨來襲就要封橋行不通，南市斥資3.5億元啟動青葉橋改建工程，地方等了30多年終於改建，工務局也宣布好消息，青葉橋改建工程已近尾聲，預計農曆年前通車，提供民眾更舒適、安全的通行環境。

市長黃偉哲表示，青葉橋改建要求工務所有施工團隊以安全第一、品質至上為目標，施工期間加強工地稽查，落實現場管考，施工過程表現零災害，如今又獲得金安獎肯定，可說是最佳品質的肯定，也是送給市民最好的禮物。

勞動部第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔頒獎，台南市工務局「市道165線急水溪青葉橋改建工程」，獲全國工程類F組(2億至10億)「佳作」。

工務局表示，青葉橋改建以全套管施作樁柱式的橋墩設計，降低施工過程的職安風險，且對河床減少深開挖，以減低對環境生態的衝擊，更不定期的現場稽查，強化施工監造團隊對職安的督導，因此施工過程沒有發生任何工安意外，且工地管理與組織也相當完善，有效的對工程品質控管及順利的進行，獲得評審青睞，榮獲金安獎的肯定。

台南市市道165線白河、東山交界的急水溪青葉橋改建，市府工務局克服用地取得採截彎取直，施工過程零風險，獲勞動部金安獎。圖／台南市工務局提供
台南市市道165線白河、東山交界的急水溪青葉橋改建，市府工務局克服用地取得採截彎取直，施工過程零風險，獲勞動部金安獎。圖／台南市工務局提供
台南市市道165線白河、東山交界的急水溪青葉橋改建，市府工務局克服用地取得採截彎取直，施工過程零風險，獲勞動部金安獎。圖／台南市工務局提供
台南市市道165線白河、東山交界的急水溪青葉橋改建，市府工務局克服用地取得採截彎取直，施工過程零風險，獲勞動部金安獎。圖／台南市工務局提供
台南市市道165線白河、東山交界的急水溪青葉橋改建，市府工務局克服用地取得採截彎取直，施工過程零風險，獲勞動部金安獎。圖／台南市工務局提供
台南市市道165線白河、東山交界的急水溪青葉橋改建，市府工務局克服用地取得採截彎取直，施工過程零風險，獲勞動部金安獎。圖／台南市工務局提供

勞動部 台南 風險

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