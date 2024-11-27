菜市場也有明亮哺乳室！菜市場界金馬獎 台南奪1056顆星

經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」，素有「菜市場金馬獎」之稱，昨天成績公布，台南市總計獲得1056顆星，市府祭出獎勵，把美學和實用導入傳統市場，其中下營市場設立有質感的平面配置圖，讓觀光客更好逛，獲4星市集；但提供租金優惠鼓勵青年加入傳統市場，卻無人申請，將檢討再提出有誘因的方案。

市長黃偉哲表示，台南市共勇奪1處5星市集（花園夜市展延）、7處4星市集、34處3星市集；5處5星名攤、14處4星名攤、280處3星名攤，星光閃耀。其中崇義黃昏市場、西港公有零售市場首次獲4星優良市集，台南傳統市場、夜市在環境衛生、自理組織、特色經營、顧客行銷等面向獲得經濟部肯定。

「來台南踅菜市」，在地人情味的市場文化，已成了許多遊客到台南必逛景點。為了鼓勵獲獎高星等市集及攤商，經發局制定「好市發生暨好市攤開獎勵計畫」，今年起5星市集頒發10萬、4星市集2萬元、5星名攤1萬5000元、4星名攤頒發8000元等獎金。

經發局長林榮川說，今年在高星等部分，台南市成績確實比去年更進步，4星與5星市集總數由去年7處成長為8處，4星至5星名攤總數也由去年13處成長為19處，顯見獎勵金制度激發攤商挑戰高星等的決心。

市場處長王俊博指出，市府在過去一年來以美學、實用為目標對市集進行改造，以今年獲得經濟部4星市集為例，包括西門淺草市場即配合台灣設計展製作入口意象、崇義黃昏市場新設明亮的哺集乳室、西港市場統一更新遮雨棚、下營市場設立有質感的平面配置圖、武聖夜市設置顧客休憩區等，進一步強化了市場的競爭力。

台南市推動傳統市場轉型，鼓勵40歲以下青年市民加入傳統市場注入新活力，推出青年優惠方案，提供最高30%減免優惠的攤(鋪)位使用費，公告10處市場共209個空攤鋪位，青年優惠平均月租金為1311元，但未有人申請，初步檢討可能和市場地點有關，重新檢討是否全面開放所有傳統市場的閒置攤位提供給青年朋友承租。