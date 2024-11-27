台南40歲男赴印尼娶親 發燒返台確診登革熱

台南一名40多歲男子本月初前往印尼娶親，返台前已出現發燒及關節痛等症狀，返台後因身體出疹至醫院就醫，前後檢驗2次，昨確診為登革熱境外移入案例，也是台南第23例境外登革熱案例；登防中心、衛生所及區公所等防疫團隊已前往其居住地執行各項防治作為。

南市衛生局表示，該名40多歲男子家住大內區，本月3日至13日前往印尼結婚，10日曾出現發燒及關節痛等症狀，13日晚間自桃園機場入境並搭乘10點的客運回到台南，並在善化區親戚家夜宿，15日因身體出疹至醫院就診，經NS1登革熱快篩檢驗為陽性通報，雖其PCR為陰性，但抗體呈現弱陽性反應，為求謹慎故進行第2次採檢，昨檢驗抗體呈4倍上升，研判為確診登革熱境外個案。

衛生局研判，男子病毒血症期約在9日至15日，登防中心、衛生所及區公所等防疫團隊接獲通報第一時間，已前往大內區及善化區個案居住地進行環境孳生源清除及周邊50公尺病媒蚊密度調查及衛教宣導，執行各項防治作為，18日完成緊急化學防治作業。