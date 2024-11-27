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台南40歲男赴印尼娶親 發燒返台確診登革熱

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名40多歲男子近期赴印尼娶親，過程中已出現發燒、關節疼痛等症狀，返台就醫確診登革熱，衛生局第一時間已啟動相關防疫作業。圖／南市衛生局提供
台南一名40多歲男子近期赴印尼娶親，過程中已出現發燒、關節疼痛等症狀，返台就醫確診登革熱，衛生局第一時間已啟動相關防疫作業。圖／南市衛生局提供

台南一名40多歲男子本月初前往印尼娶親，返台前已出現發燒及關節痛等症狀，返台後因身體出疹至醫院就醫，前後檢驗2次，昨確診登革熱境外移入案例，也是台南第23例境外登革熱案例；登防中心、衛生所及區公所等防疫團隊已前往其居住地執行各項防治作為。

南市衛生局表示，該名40多歲男子家住大內區，本月3日至13日前往印尼結婚，10日曾出現發燒及關節痛等症狀，13日晚間自桃園機場入境並搭乘10點的客運回到台南，並在善化區親戚家夜宿，15日因身體出疹至醫院就診，經NS1登革熱快篩檢驗為陽性通報，雖其PCR為陰性，但抗體呈現弱陽性反應，為求謹慎故進行第2次採檢，昨檢驗抗體呈4倍上升，研判為確診登革熱境外個案。

衛生局研判，男子病毒血症期約在9日至15日，登防中心、衛生所及區公所等防疫團隊接獲通報第一時間，已前往大內區及善化區個案居住地進行環境孳生源清除及周邊50公尺病媒蚊密度調查及衛教宣導，執行各項防治作為，18日完成緊急化學防治作業。

衛生局強調，時序入冬，全台各地氣溫雖轉涼，但鄰近縣市24日已確診登革熱本土病例，呼籲民眾仍要做好防蚊措施、切勿輕忽，出國旅遊、返鄉探親務必做好個人健康自主管理和自我防蚊措施，若出現疑似症狀，勿自行服藥，就醫時應主動告知醫師旅遊史、接觸史，切勿使登革熱病毒於社區擴散，造成本土疫情發生。

台南一名40多歲男子近期赴印尼娶親，過程中已出現發燒、關節疼痛等症狀，返台就醫確診登革熱，衛生局第一時間已啟動相關防疫作業。圖／南市衛生局提供
台南一名40多歲男子近期赴印尼娶親，過程中已出現發燒、關節疼痛等症狀，返台就醫確診登革熱，衛生局第一時間已啟動相關防疫作業。圖／南市衛生局提供
台南一名40多歲男子近期赴印尼娶親，過程中已出現發燒、關節疼痛等症狀，返台就醫確診登革熱，衛生局第一時間已啟動相關防疫作業。圖／南市衛生局提供
台南一名40多歲男子近期赴印尼娶親，過程中已出現發燒、關節疼痛等症狀，返台就醫確診登革熱，衛生局第一時間已啟動相關防疫作業。圖／南市衛生局提供

登革熱 確診 衛生局

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