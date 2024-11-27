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傳欠債搬離 嘉市文雅里長失聯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市東區文雅里長張文振傳出失聯超過2周，他所經營早餐店兼里辦公處已退租，外面堆滿雜物。記者李宗祐／攝影
嘉義市東區文雅里長張文振傳出失聯超過2周，他所經營早餐店兼里辦公處已退租，外面堆滿雜物。記者李宗祐／攝影

連任4屆的嘉義市東區文雅里長張文振傳出失聯兩周多，他的里辦公處也退租，據傳恐怕與債務問題有關，對此，東區區長孫世福說，持續嘗試聯繫中；地方人士認為，如果無法解決問題又離開嘉義，應主動辭職以便補選。

54歲張文振在里內經營早餐店，該處也兼作里辦公處，近日有里民看見早餐店歇業，原本不以為意，但欲找里長洽公時已聯絡不上人，撥打張的手機直接轉語音信箱，讓「里長失聯」消息逐漸在地方傳開。

本報記者昨前往早餐店，門口被房仲貼上租售廣告，「文雅里辦公處」字牌更被滿是家具雜物所淹沒；而屋主在門前貼上告示「原承租人已完全搬離，其個人債務問題與本物業及屋主無任何關聯」，撇清與張文振的關係。

區長孫世福證實，本月11日之後就聯絡不上張文振，已經請里內與張較熟的里民協助聯絡，希望張文振盡快與區公所聯絡，目前里民有相關公務需求，可以和公園聯合里的里幹事聯絡，鄰里作業不會受影響；孫世福也表示，依地方制度法，如果里長戶籍遷出該行政區域4個月以上將解職，將持續了解。

一名里民表示，如果張文振因私人問題無法解決，又既然離開嘉義，應該主動辭職，且要在12月24日之前辭職，剩餘超過2年才能補選，這樣做才有「道義」也讓里事務能夠正常運作。

嘉義 早餐店 辭職

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