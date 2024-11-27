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盼了10年 雲林古坑產業加值園區通過

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
位於雲林古坑鄉溝子埧、占地約45公頃的產業加值園區，獲內政部審查通過，為計畫邁出一大步。記者蔡維斌／攝影
位於雲林古坑鄉溝子埧、占地約45公頃的產業加值園區，獲內政部審查通過，為計畫邁出一大步。記者蔡維斌／攝影

攸關雲林產業發展的古坑產業加值園區計畫，將於古坑鄉溝子埧打造食品加工及冷鏈物流專區，內政部區域計畫委員會前天審查通過，縣長張麗善昨欣喜說，這是雲林產業發展重要的一步，「對帶動青年返鄉、促進產業升級是大好消息」。

縣府秘書長曾元煌前天帶領環保局、城鄉發展處的主管出席區域計畫委員會，曾元煌指出，此案已獲內政部通過，對於審查會中所提意見，縣府將全力配合修正，確保計畫早日順利展開。

縣府10年前提出的古坑產業加值園區計畫，占地約45公頃，設定為雲林農產升級的重要基地，盼解決現有農產銷售、加工的問題，可提升未來農業附加價值。

此案審議通過的消息傳回地方，張麗善說，「好的政策不會因政黨輪替而中斷」，雲林是農業大縣，古坑鳳梨、竹筍等農產質量俱佳，但極端氣候，常常出現產銷失衡及加工問題，所以農業加值園區設立確屬必要，而回顧過往，園區推動過程面臨諸多挑戰，已逐一克服並獲通過，未來創造3千個就業機會帶動青年返鄉，作為環境與產業共榮示範區。

古坑 張麗善 雲林

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歷經10年古坑產業加值園區計畫 獲內政部通過跨出重要一步

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