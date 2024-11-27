重金辦「台南400」 民眾：沒印象

台南400系列活動進入尾聲，但多名議員指前後花了逾11億元，許多民眾卻沒有印象，市府明年又辦「建城300」活動，究竟是400還是300讓人相當混淆；市府解釋，明年辦府城相關展覽、論壇，標示舊地名等，探討城市治理。

副市長葉澤山指出，台南400透過各式展與演的文化行動，對外傳達台南文化的多元面貌，同時也修復不少古蹟文資、百年運河河岸整建及光環境等，都是可留給未來的台南。

市議會定期會前天辦「台南400期中成果報告暨府城建城300規畫報告」，市議員穎艾達利質疑，整整用了1年的時間，目前僅有看到個別單一的執行結果，似乎看不見台南400的成果；多名議員則認為，台南400共花逾11億，許多是為辦而辦的活動，不少活動更是延續以往被「冠名」，明年又辦建城300，時間向度上讓人混淆，呼籲市府應要有展望、為台南留下永續價值。

建城300是以1725年起造的清代台灣府城城牆起算。市議員黃肇輝昨說，建城300核心應該會比台南400更聚焦，雖地理位置恐讓溪北地區有距離感，如何讓大家都有參與感，是市府該思考的方向。

文化局解釋，建城300經費約8557萬，初步規畫明年5月作為重點活動月份，安排以府城城門與城牆核心，辦府城相關展覽論壇，在互動式與硬體設施的部分，預計有蓋城牆工作坊、府城舊地名標示工程示範點位，另透過社造方式號召，呈現府城內外交流互動的成果，同時重新發掘台南城市的文化底蘊，形塑屬於未來的「台南新境」。